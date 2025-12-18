Ibercaja reunirá a expertos para debatir sobre acción social, educación y cultura

El 150 aniversario de Fundación Ibercaja va a ser un gran acontecimiento que la entidad quiere compartir con toda la sociedad, quien al final, es el foco de toda su labor. La entidad ha programado a lo largo de todo el año 2026 múltiples iniciativas, eventos y nuevas propuestas, tras un año en el que se han llevado a cabo más de 3.000 actividades y se ha llegado a más de 1.300.000 personas. Uno de los grandes acontecimientos de este próximo año será la apertura del Museo Goya tras las obras que se están realizando para su ampliación y modernización.

Junto con este gran hito, como parte del 150 aniversario, Fundación Ibercaja coorganizará junto al Ayuntamiento de Huesca, el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que pasará por la capital altoaragonesa entre el 23 y el 27 de febrero.

Otra cita importante será un gran congreso en el mes de junio que contará con referentes a nivel nacional e internacional, en el que se tratarán aspectos sobre el futuro en los campos de actuación de Fundación Ibercaja, como son la acción social, la educación, la cultura o el desarrollo del territorio.

Además, se incrementarán las ayudas sociales a través de las diferentes convocatorias que Fundación Ibercaja lanza cada año a nivel nacional.

Por otra parte, se pondrá en marcha la primera convocatoria de ayudas a la innovación educativa, de carácter nacional. A través de esta nueva iniciativa, se busca poner en valor la labor del docente y su experiencia pedagógica, la aplicación de prácticas significativas en el aula, así como la capacidad de innovación.

Los centros de Fundación Ibercaja en Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño, Guadalajara y Madrid serán igualmente los escenarios donde llevarán a cabo actividades culturales de primer nivel, exposiciones y grandes conciertos. Igualmente, se continuará impulsando el talento con el Premio de Pintura Joven, que ya es un referente nacional, y se seguirá fomentando la educación financiera con importantes jornadas.

Junto con todas estas novedades, se seguirá poniendo en valor la aportación de Fundación Ibercaja al territorio a lo largo de estos 150 años, sumando a su vez experiencias, reflexiones y opiniones de voces autorizadas a nivel mundial de destacados profesionales en las distintas disciplinas. Todo ello con el objetivo de contribuir a una sociedad más equilibrada, más justa y con un futuro mejor para todos.