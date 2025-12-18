Izquierda Unida Aragón pide suspender el interés autonómico de la DGA en los centros de datos de Forestalia

Izquierda Unida Aragón ha exigido este jueves la paralización de la Declaración de Interés General Autonómico (DIGA) otorgada por el Gobierno de Aragón al proyecto Búfalo, la iniciativa de centros de datos impulsada por Forestalia. La formación progresista lo hace basándose en la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre el gigante aragonés de las energías renovables, enmarcada en la trama corrupta liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. IU pide también "la revisión" de los expedientes que se han tramitado a Forestalia, además de suspender otras tramitaciones.

"El Gobierno de Aragón está obligado a dejar esa declaración de interés autonómico que se le otorgó al proyecto Búfalo", ha resumido Marta Abengochea, líder de Izquierda Unida en la comunidad, en una rueda de prensa en la que también ha participado Álvaro Sanz, portavoz en las Cortes, y Jesús García, responsable de Modelo Productivo en el partido. Abengochea ha recordado que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, defendió el proyecto Búfalo como "uno de los mayores operadores energéticos y tecnológicos" y ha destacado que "combina la relación de tres centros de datos con la producción y la gestión energética". Para la líder de IU, la transición energética es una cuestión "estratégica" que "no puede dejarse al dictado de las grandes multinacionales ni de las empresas especuladores".

Para Abengochea, "la corrupción estructural" que rodea al otorgamiento de permisos de energías renovables vinculadas a Forestalia "debe darse la vuelta". La líder de IU también ha pedido "adoptar medidas para perseguir a los corruptores, siendo inhabilitados del acceso a concursos públicos o subastas o permisos y licencias administrativas". "El Gobierno de Aragón se tiene que poner las pilas", ha resumido Abengochea.

Sanz ha explicado en su intervención que las pesquisas judicial en torno a Forestalia han incrementado las sospechas ante un "despliegue acelerado" de los parques de renovables en Aragón sobre el que, ha añadido, Izquierda Unida "siempre ha sospechado".

El parlamentario ha denunciado a este respecto la posición del Gobierno aragonés respecto a estos proyectos, en funciones desde la convocatoria de elecciones adelantadas en la comunidad pero "silente" en relación a Forestalia y sus negocios.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente y fundador de Forestalia, Fernando Samper, este miércoles en Zaragoza en la presentación del proyecto. / Josema Molina

Por su parte, el responsable de Modelo Productivo de IU en Aragón, Jesús García, ha asegurado que a pesar de que la comisión de investigación abierta en las Cortes incidió en sus conclusiones en la necesidad de ordenar la implantación de las renovables, "este despliegue es ahora todavía más acelerado y desordenado, algo de lo que Forestalia se está beneficiando".

García ha destacado que estos parques energéticos se ven beneficiados ante las necesidades de los centros de datos proyectados, así como de la economía y de la población aragonesa en general. Ha añadido que esta "burbuja acelerada" derivada de la necesidad de energía para sostener esta situación ha sido y es "pasto de especuladores", del que son responsables tanto la administración central como la autonómica, con iniciativas que favorecen el despliegue de este sector.

Ha destacado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene bajo sospecha más de 35 proyectos de renovables en Aragón, además de otros tres presentados tiempo atrás por el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, por su importancia para el suministro de energía a centros de datos y que, ha añadido, se encuentran "bajo sospecha".