La Junta Electoral Central obliga a Alegría a retirar una publicación de su cuenta de Instagram tras una denuncia del PP

La Junta Electoral Central ha resuelto ordenar la retirada cautelar e inmediata de una publicación de la candidata socialista al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, en su cuenta personal de la red social Instagram que llevaba por título "Zuera es un ejemplo de buena política. De la política útil, la que no mira hacia otro lado y da respuesta a los problemas reales: vivienda, servicios públicos y calidad de vida. Ese es el Aragón real, el que necesita un nuevo impulso y liderazgo comprometido".

La medida adoptada por el órgano superior y único permanente de la Administración Electoral española atiende a la denuncia presentada por el PP Aragón por lo que considera "hacer campaña electoral criticando a un rival político". Los populares entienden que esta publicación constituye "un descarado alarde de los logros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zuera en materia de vivienda, y se induce directamente el sentido de los votos de los electores, antes del inicio de la campaña electoral".

El vídeo, no obstante, seguía visible en la cuenta de la candidata socialista a las 20.00 horas de este jueves.

En la pieza audiovisual, en formato 'reel', Alegría aparece junto al alcalde del Ayuntamie

nto de Zuera, José Manuel Salazar, también del PSOE, y defiende que "Zuera es un ejemplo de buena política. De la política útil, la que no mira hacia otro lado y da respuesta a los problemas reales: vivienda, servicios públicos y calidad de vida. Ese es el Aragón real, el que necesita un nuevo impulso y liderazgo comprometido".

La vivienda pública y el centro de salud

En el diálogo entre ambos, Pilar Alegría saca a colación el impulso por el consistorio zufariense de 14 viviendas públicas asequibles. "Estas sí que son asequibles, son de 400 euros, unas viviendas dignas", apunta la socialista.

A la pregunta el regidor municipal explica que las viviendas las ha hecho el consistorio "con los fondos europeos que sacó el Gobierno de Pedro Sánchez y unos fondos ICO que hemos pedido un préstamo".

A ello Alegría añade que "hace dos años en la campaña electoral de Jorge Azcón te prometieron un centro de salud porque tú ahora mismo estás atendiendo a casi 18.000 personas, de un centro de salud que estaba hecho para 5.000 personas". "¿Qué ha pasado con ese centro de salud, José Manuel?", le pregunta.

"Pues ha pasado, responde el alcalde, lo que todos sabemos ya, que después de dos años y medio, no hay ni centro de salud ni todavía hay siquiera presupuesto para hacerlo, y ahí estamos todos pendientes de ello. La gente tiene que estar en la calle a la hora de ir a sacarse sangre y demás, y seguimos con lo mismo".

Una situación ante la que Alegría presenta su propuesta: "José Manuel, tenemos pronto unas próximas elecciones y lo que queremos hacer nosotros es que lo que decimos, lo cumplimos. Yo desde luego vengo aquí a Aragón para hacer una presidencia que es la que merecen los aragoneses, donde la vivienda y la sanidad pública sean una prioridad", sostiene.

El escrito presentado del PP sostiene que esta publicación de Alegría "atenta gravemente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales".

Contra este acuerdo los interesados podrán interponer recurso ante la Junta Electoral Central dentro del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la LOREG y en la Instrucción 11/2007, de 27 de septiembre, de la Junta Electoral Central.