Las elecciones obligan a cambiar la oposición de Enfermería en Aragón: esta es la nueva fecha

El examen de la oferta pública de empleo de plazas de Enfermero/a del Servicio Aragonés de Salud se celebrará finalmente el 15 de febrero, en lugar del 8 de febrero inicialmente previsto, debido a la coincidencia con la jornada electoral.

El horario del ejercicio se mantiene sin cambios, con acceso a las aulas a partir de las 9.30 horas y comienzo de la prueba a las 10.00 horas.

A la convocatoria concurren un total de 6.422 personas, según los listados provisionales publicados, correspondientes a los distintos turnos de acceso: libre y discapacidad, promoción interna y cupos específicos, han precisado desde el Departamento de Sanidad.

En total, la oferta incluye 528 plazas de acceso libre y cupos reservados, y 255 plazas por promoción interna. El examen se celebrará en las tres capitales de provincia, en sedes de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, que se concretarán con la publicación de los listados definitivos.

El cambio de fecha se difundirá a través de un aviso informativo en la web del Servicio Aragonés de Salud, dentro del apartado del proceso selectivo en curso.