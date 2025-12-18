Paisajes de Teruel denuncia en Anticorrupción al funcionario acusado de favorecer tramitaciones para Forestalia

La plataforma Paisajes de Teruel ha registrado este jueves una denuncia en la fiscalía Anticorrupción contra el técnico acusado de favorecer tramitaciones para proyectos de Forestalia y que se hace extensible a iniciativas del gigante aragonés de las renovables como el conocido Clúster del Maestrazgo. La asociación centra su querella en Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de la socialista Teresa Ribera al frente de esa cartera. Según la plataforma, Domínguez habría asumido los proyectos relacionados con Forestalia y habría facilitado su tramitación.

La denuncia presentada este jueves se centra en el Clúster del Maestrazgo, un enorme parque eólico presentado hace un lustro en esta comarca turolense, que ha generado tensión en la sociedad de la zona. Sin embargo, este proyecto de energías renovables cuenta con el aval del Miteco e, incluso, del Consejo de Ministros, que dio luz verde a una construcción que podría iniciarse en los primeros meses del próximo año.

Según expone el colectivo, las informaciones publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, junto con la documentación de la que disponen, apuntan a un trato "claramente favorecedor y presuntamente ilegal" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en la evaluación ambiental de los proyectos de Forestalia. Ana Cortés, presidenta de Paisajes de Teruel, y Javier Oquendo, portavoz de la plataforma, han sido los encargados de presentar ante los medios de comunicación la denuncia.

La plataforma ha recordado que ha solicitado "en hasta 14 ocasiones" más información sobre los responsables de la tramitación de estos proyectos. Consideran que las respuestas de la Administración han sido "evasivas". Los dos representantes de Paisajes de Teruel han criticado que las contestaciones siempre señalaban que eran "decisiones colegiadas", por lo que en la asociación sospechan que las aprobaciones "no fueron realizadas por personal funcionario".

El colectivo advierte de que la puesta en marcha de cualquier actuación sobre el terreno podría provocar daños ambientales “irreversibles” y se estaría sustentando, a su juicio, en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) cuya tramitación consideran presuntamente fraudulenta.