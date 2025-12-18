El PAR abre a la militancia la búsqueda de candidato para el 8F en Aragón

Los militantes del Partido Aragonés recibirán este jueves un mensaje de la dirección para abrir a los afiliados la elección de candidatos antes de convocar, oficialmente, unas primarias para elegir a su cabeza de cartel. De nuevo el PAR se juega su supervivencia en las elecciones anticipadas del 8 de febrero, después de que en 2023 Alberto Izquierdo lograra salvar un único diputado por Teruel, en plena crisis, judicialización y escisiones de la formación aragonesista.

Según fuentes del partido, la intención es abrir hasta el próximo domingo "un proceso de participación" para que toda la militancia pueda decir si desea presentarse a liderar al partido en la próxima contienda electora. En total, cuatro días para analizar si hay más candidatos posibles a parte del diputado autonómico y presidente del partido, el propio Alberto Izquierdo, que esperará a la convocatoria oficial antes de confirmar su candidatura. Si solo hay un candidato, previsiblemente, el lunes el PAR anunciará su cartel electoral para el 8F. Y si hay más de uno, abrirá un proceso de primarias "exprés" para elegir a su aspirante al Pignatelli.

De nuevo, en esta cita electoral, el PAR se juega su futuro. Pero su presidente asegura que la situación es "mucho más fácil" que la que atravesaban en 2023. Ahora, después de algo más de dos años con cargos intermedios en el Gobierno de Aragón que lidera Jorge Azcón, y con la estructura del partido recién renovada, los de Izquierdo se ven con algo más de fortaleza que en 2023.

Aunque son conscientes de la dificultad de volver a mantenerse en el tablero aragonés. Sobre todo en Teruel, donde con menos votos se consigue un diputado, pero es necesario un porcentaje mayor de la tarta para lograrlo. Hace dos años y medio lo lograron, pero la duda es si se repetirá la hazaña.

El PAR no rechaza una coalición con el PP

En este contexto, el próximo lunes se celebrará una Comisión Ejecutiva que nombrará al candidato -si solo hay uno- o definirá el calendario y condiciones de unas primarias exprés. También se abrirá el debate a poder participar en coaliciones electorales, uno de los plazos más ajustados por ley, que solo llega hasta el viernes 26 de diciembre.

El propio Izquierdo asegura que "a día de hoy no está sobre la mesa" y que "no ha hablado con nadie", pero no descarta un hipotético acuerdo que le acerque al PP, con quienes ya han concurrido a las urnas en numerosas ocasiones en las elecciones generales. "Somos el único partido que no le hemos dado la espalda a Azcón", recuerda Izquierdo, en referencia a Teruel Existe y Vox, que también llegaron a distintos acuerdos con el PP al inicio de la legislatura. "De momento, no ha habido ningún contacto ni llamada, y de momento no está encima de la mesa", ha recalcado Izquierdo, que sí cierra la puerta a acuerdos con el PSOE, Teruel Existe, Podemos o Izquierda Unida.