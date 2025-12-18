Pepe Álvarez confía en que la subida del salario mínimo se apruebe en la primera quincena de enero y carga contra la CEOE

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado este jueves que espera que el acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vaya al Consejo de Ministros como muy tarde la primera quincena del próximo mes de enero.

En declaraciones a los medios en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el líder de UGT ha admitido que desde 2018 ha aumentado de manera "excepcional", un 61%, pero ha destacado la "batalla muy dura" sindical desde hace años para que alcance el 60% del salario medio en España y defendido que el acuerdo tiene que ayudar "a continuar caminando en esa dirección" para cumplir con la Carta Social Europea.

La comisión de expertos recomendó una subida del 3,1% sin tributación y del 4,7% con el IRPF, y esta última es por la que aboga el sindicato y el marco en el que va a negociar, ha apuntado Álvarez, quien ha comentado que el desacuerdo de la CEOE "no es ninguna novedad".

"Lo difícil es encontrar alguna cosa en la que esté de acuerdo", ha enfatizado el líder de UGT, quien ha criticado además el largo periodo de tiempo en el que ni siquiera ha habido negociación porque la patronal, a su juicio, "está teniendo una posición absolutamente política, partidaria".

Para Álvarez, la patronal quiere contribuir "a esta situación en la que parece que no hay acuerdos" y eso, ha remarcado, "es muy negativo para las empresas, para los trabajadores y para la economía del país".

Centenario de la Agrupación de UGT de Ejea de los Caballeros

El líder de UGT ha hecho estas declaraciones acompañado por el secretario general del sindicato en Aragón, José Juan Arceiz, con motivo de su participación en el acto de celebración del centenario de la Agrupación local de UGT en Ejea de las Caballeros.

Una ocasión para reconocer a aquellos pioneros fundadores de la agrupación local y su trabajo para que se pudiera avanzar en la consecución de derechos, hacia la igualdad y el progreso, que "es finalmente -ha subrayado Álvarez- nuestro objetivo hoy".

UGT cumple 100 años en Ejea de los Caballeros y casi 140 años en España y sigue adelante "con mucho orgullo", ha añadido Álvarez, quien ha hecho referencia a la "masacre" que supuso el alzamiento y la Guerra Civil y ha sugerido a los negacionistas que se pasen por el cementerio de esta población o de otros tantos otros lugares para comprobarlo.

Álvarez ha subrayado que UGT tiene una deuda con toda aquella gente y que el sindicato no va a parar hasta conseguir que no haya ni una sola tumba común sin abrir y que haya un recuerdo en cada sitio donde hubo una masacre porque "son -ha enfatizado- los nuestros".