Esta es la previsión de la Aemet para este año en Aragón: ¿Será más frío el invierno?

La llegada del invierno astronómico el próximo domingo 21 de diciembre coincidirá con un episodio de bajas presiones que dejará en Aragón frío, probables lluvias y nevadas incluso a cotas bajas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que la tónica de esta próxima estación presenta una alta probabilidad de que sea más cálida de lo normal.

Así lo ha expuesto el delegado territorial de la Aemet, Arcadio Blasco, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance provisional del año 2025, hasta el 30 de noviembre, en cuanto a temperaturas y precipitaciones, así como la predicción estacional del invierno y un avance de lo que depara el tiempo los próximos días.

Predicción estacional del invierno

El invierno astronómico comenzará el domingo 21 de diciembre y tendrá una duración de 88 días y 23 horas, hasta el 20 de marzo. Según la predicción estacional presentada, y teniendo en cuenta que se trata de un pronóstico a varios meses vista, ha destacado Blasco, existe una alta probabilidad, en torno al 60 %, de que los meses de diciembre, enero y febrero registren temperaturas más altas de lo normal en Aragón.

Una previsión que, no obstante, ha advertido el delegado de la Aemet, no excluye la aparición de episodios de frío intenso ni de nevadas, habituales en la estación invernal, aunque la tendencia general apunta a valores térmicos por encima de la media.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet no aprecia una señal clara para el conjunto del invierno. Las probabilidades se reparten de forma equilibrada entre un escenario húmedo, seco o normal, con un 33 % para cada uno de ellos, una circunstancia que el delegado territorial ha atribuido a la complejidad de las predicciones en España por su ubicación en latitudes medias.

El tiempo en los próximos días

En el corto plazo, la Aemet prevé un cambio significativo del tiempo a partir del domingo, con un descenso de las temperaturas asociado a la entrada de un sistema de bajas presiones que favorecerá la llegada de una masa de aire polar. Este episodio dejará cielos cubiertos, precipitaciones y nevadas que podrían producirse en cotas relativamente bajas, en torno a los 1.000 a 1.400 metros.

En términos generales, la próxima semana se presenta más fría de lo normal para estas fechas y no se descartan nuevas precipitaciones en distintos puntos de la comunidad.

En este contexto, la Aemet ha anunciado también el inicio de la emisión diaria de los boletines de peligro de aludes, elaborada desde Aragón, del Pirineo navarro y aragonés, a los que se sumará el catalán a partir de mañana y, en los próximos días, información de otros sistemas montañosos.

Balance provisional del año 2025

El balance climático provisional de 2025 en Aragón, con datos hasta el 30 de noviembre, apunta a que podría situarse entre los años más cálidos de la serie histórica. Tras 2022, 2023 y 2024, 2025 se perfila como el cuarto año más cálido, una circunstancia que Blasco ha considerado preocupante por la persistencia del aumento de las temperaturas en los últimos ejercicios.

En cuanto a precipitaciones, el año ha sido ligeramente seco, aunque sin registros especialmente destacables, y Aragón se mantiene fuera de una situación de sequía.

El otoño, que ha sido muy cálido, con una temperatura media de 13,9 grados y 0,9 grados por encima de la media, ha resultado además muy seco, con un déficit del 32% y 50 litros por metro cuadrado menos de lo habitual, el más acusado desde 1961, salvo episodios puntuales como las lluvias intensas del 28 de septiembre en el área de Zaragoza, Pirineo y puntos del Bajo Aragón, y las nevadas del pasado 20 de noviembre.