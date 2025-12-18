Protesta a las puertas de Decathlon en Puerto Venecia: estos son los motivos por los que los trabajadores han salido a la calle

Más de un centenar de trabajadores de se han concentrado este miércoles frente a las puertas Decathlon en Puerto Venecia para denunciar las condiciones laborales precarias y la represión sindical que, según CCOO, ejerce la dirección de la multinacional francesa. La protesta ha tenido lugar a las 12 del mediodía, cuando la plantilla se ha concentrado a las puertas del centro ubicado en Zaragoza con una pancarta en la que podía leerse el lema 'Decathlon, medalla en explotación y represión'. Durante la movilización se han coreado consignas como “Decathlon escucha, con precariedad habrá más lucha”, “Las bajas por ansiedad son enfermedad laboral” o “Sindicalismo camina para adelante, represión camina para atrás”.

Al finalizar el acto, se ha procedido a la lectura de un comunicado en el que CCOO ha expuesto la situación que atraviesa la plantilla de Decathlon y sus principales reivindicaciones. El sindicato ha denunciado la contradicción existente entre los elevados beneficios empresariales y las condiciones laborales de las personas trabajadoras. “Decathlon obtiene más de 100 millones de euros de beneficios anuales y ha repartido recientemente cerca de 1.000 millones de euros en dividendos, mientras mantiene a su plantilla en una situación de precariedad” ha criticado la trabajadora que ha leído el manifiesto.

CCOO alerta de que gran parte de los trabajadores apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, sin pluses ni complementos por antigüedad, lo que dificulta cubrir gastos básicos como el alquiler o la alimentación. Más del 70% de la plantilla se encuentra en situación de parcialidad involuntaria, con abundancia de jornadas partidas, contratos inestables y una elevada rotación de personal, consecuencia directa de la falta de conciliación y de la inseguridad laboral.

En la concentración ha estado presente Gerardo Montori, secretario general de CCOO Servicios, quien ha afirmado que “Decathlon obtiene beneficios millonarios año tras año, pero mantiene a una plantilla joven con salarios que apenas superan el SMI, sin pluses ni antigüedad y con una parcialidad involuntaria que impide llegar a fin de mes”.

El sindicato también denuncia la existencia de brecha salarial y techos de cristal, situando a Decathlon por detrás de otras multinacionales del sector en materia de derechos laborales e igualdad. A ello se suma un grave deterioro de la salud mental de la plantilla, provocado por la sobrecarga de trabajo, la reducción de personal y la sustitución de puestos por cajas de autocobro, lo que está generando un aumento de bajas laborales por estrés y ansiedad, así como dimisiones, siempre según CCOO.

Desde CCOO se ha señalado, además, la actitud antisindical de la empresa y la represión ejercida contra quienes se organizan para defender sus derechos. En este sentido, el sindicato ha recordado las victorias logradas en los últimos años, como la eliminación de la discriminación salarial hacia las personas con jornada parcial, que supuso el reparto de más de 800.000 euros en 2022, o la mejora de jornadas y salarios para cerca de 5.000 personas trabajadoras en 2025.

Esther, trabajadora y delegada sindical de Decathlon, ha denunciado que “la empresa no quiere mejorar nuestras condiciones de trabajo y por eso ejerce una fuerte represión sindical contra quienes defendemos nuestros derechos”.

Asimismo, CCOO ha subrayado las sanciones judiciales impuestas a Decathlon, entre ellas la condena de la Audiencia Nacional en 2024, que obligó a la empresa a pagar una multa de 30.000 euros por conductas antisindicales reiteradas y otros 3.000 euros adicionales por temeridad procesal.