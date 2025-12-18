El PSOE pide sanciones económicas al Gobierno de Aragón por celebrar un acto prohibido por la Junta Electoral

El inicio de la precampaña sigue siendo de alto voltaje. El PSOE aragonés ha presentado hoy la tercera denuncia en la Junta Electoral por la celebración este miércoles del acto de presentación de toda la tramitación del centro de salud de Arcosur, uno de los anuncios que hizo el presidente Jorge Azcón para los presupuestos de 2026, a pesar de conocer previamente que había una resolución de la Junta Electoral suspendiendo el acto, motivo por el cual el propio Azcón acabó por no asistir al evento.

Este jueves, el PSOE ha solicitado a la Junta Electoral que se imponga la sanción económica que legalmente corresponda a las autoridades que incumplieron las resoluciones de la Junta Electoral, que pueden llegar hasta 3.000 euros.

En la denuncia presenteada, los socialistas adjuntan informaciones de varios medios de comunicación, así como la red X personal de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que anuncia los terrenos para el nuevo centro de salud y otras obras proyectadas. Asimismo, se pide que se comunique a los máximos responsables de las instituciones afectadas que se abstengan de hacer actos en el futuro que contravengan la Ley Electoral.

Denuncia por "posible desobediencia a la autrodidad electoral" a Vaquero

En la denuncia se pide que se traslade al Ministerio Fiscal por posible desobediencia a la autoridad electoral por la "reiteración y la declaración expresa de la vicepresidenta del Gobierno de mantener el incumplimiento", al señalar que "no nos pueden paralizar" y seguirán adelante pese a ser las elecciones.

En el escrito de denuncia el PSOE señala que presentó ayer ante el Registro Electoral a las 9.28 horas una petición urgente para solicitar la suspensión del acto convocado por el presidente Azcón y la alcaldesa Natalia Chueca de presentación del suelo y del nuevo centro de salud de Arcosur, por contravenir la legislación vigente.

Añade que la Junta Electoral dictó una resolución en la que se acordaba la suspensión cautelar del acto de presentación el día 17 de diciembre a las 11.30 horas del futuro nuevo centro de salud de Arcosur en Zaragoza.

"Que a pesar de la expresa suspensión acordada, el acto fue celebrado efectivamente en fecha 17 de diciembre a partir de las 11.40 con la asistencia y participación del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hechos y publicidad que resultan públicos y notorios por la amplia difusión en los medios de comunicación", indican desde el PSOE.

Los socialistas subrayan en la denuncia que "el Gobierno de Aragón era conocedor del acuerdo de suspensión por la Junta Electoral de Aragón antes del inicio del acto, así como las partes del proceso estaban informadas". A pesar de ello, el consejero de Sanidad realizó unas escuetas declaraciones señalando que el nuevo centro de salud estará en construcción en tres años, además durante su intervención anunció otro centro de salud en el Distrito Sur de Zaragoza. Aunque Bancalero dejó el peso de la convocatoria en manos de Chueca, su presencia y sus palabras constatan la participación del Gobierno de Aragón en el acto, a pesar de la ausencia a última hora del presidente del Gobierno.

Por ello, consideran desde el PSOE, "la celebración constituye un incumplimiento intencional directo y consciente de una resolución firme de la Junta Electoral, vulnerando la normativa electoral y el principio de neutralidad institucional como se ha reiterado ya en las dos denuncias anteriores".

El PSOE también alude a las declaraciones de la vicepresidenta, Mar Vaquero, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno indicó, tras el conocimiento del acuerdo de la Junta Electoral, que no van a paralizar la acción del Gobierno, lo que interpretan que puede suponer "un rechazo expreso y consciente de la obligatoriedad al sometimiento de los poderes públicos a su ley al Derecho". "La acción ordinaria del Gobierno de Aragón no le exime del cumplimiento del principio de legalidad, ni de neutralidad exigida en periodo electoral", recalcan desde el PSOE.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en una imagen de archivo de una rueda de prensa. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Vaquero insiste en que "las elecciones no pueden suponer parálisis"

Antes de que se diera a conocer esta tercera y última denuncia del PSOE ante la Junta Electoral, la vicepresidenta Mar Vaquero ha vuelto a analizar la situación vivida ayer. Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada en el Pignatelli para explicar las alegaciones dle Ejecutivo aragonés al plan de distribución de transporte eléctrico del ministerio.

"El Gobierno de Aragón no puede parar en su trabajo, en su día a día. Las elecciones no pueden suponer parálisis para los aragoneses y tampoco parón ni apagón informativo", ha recalcado Vaquero, que ha asegurado no obstante que "en todas las acciones que llevemos a cabo respetaremos los límites de la ley electoral".

Con todo, ha augurado que "va a ser casi diario el ejercicio de denuncia del PSOE". "Lo hemos visto incluso antes de convocarse las elecciones, su intención de tratar de bloquear acción del Gobierno", ha añadido la vicepresidenta. Y ha concluido asegurando que "a diferencia del PSOE, nosotros respetamos y cumplimos la ley, y si no nos gustan las resoluciones, las respetaremos, y recurriremos si no estamos de acuerdo".