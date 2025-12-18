Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Red Eléctrica renovará la línea que abastecerá la gigafactoría de Figueruelas con una inversión de dos millones de euros

La empresa estatal renovará los 27 kilómetros de la línea Entrerríos Magallón 220 kV

Torres eléctricas, en una imagen de archivo.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Red Eléctrica, filial de Redeia y responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, iniciará en los próximos meses una renovación profunda de la línea de transporte de energía eléctrica Entrerríos-Magallón 220 kV, una vez obtenida la autorización administrativa de construcción, por parte del Gobierno de Aragón. Se trata de una actuación estratégica para el crecimiento económico y del empleo de la región, que posibilitará el desarrollo de los nuevos proyectos industriales del sector de la automoción, en el entorno de Zaragoza, a través del suministro eléctrico.

Red Eléctrica invertirá alrededor de dos millones de euros en esta actuación, que se llevará a cabo durante los meses de verano, y que comportará la renovación total de los 27 kilómetros de este eje -puesto en servicio en 1981-, que recorre los términos municipales de Magallón, Pedrola y Agón, entre las subestaciones de Entrerríos y Magallón, ambas en la provincia de Zaragoza.

Se trata de una infraestructura con una importancia estratégica, pues alimenta energéticamente al área industrial de Figueruelas, que concentra numerosas fábricas de sectores como el de automoción y la movilidad. Su renovación, permitirá precisamente reforzar el suministro eléctrico a la subestación de Entrerríos, que proporciona electricidad a un gran consumidor de la zona, Stellantis, y lo hará en un futuro a los importantes proyectos industriales que se va a construir junto este, como la gigafactoría. Asimismo, mejorará la integración de la energía renovable generada en las instalaciones del entorno.

La actualización de la línea eléctrica Entrerríos-Magallón 220kV forma parte de las modificaciones de aspectos puntuales (MAPs) aprobadas por el Consejo de Ministros para la Planificación eléctrica vigente, vinculante para Red Eléctrica.

