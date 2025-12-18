Los sindicatos educativos mantienen la presión en Aragón: CGT convoca tres días de huelga en enero pese al adelanto electoral

Será un comienzo de año movido en Aragón. La federación de Enseñanza de CGT ha convocado una huelga los próximos 20, 21 y 22 de enero y, en paralelo, otros sindicatos educativos como STEA (Trabajadores de la Enseñanza de Aragón) han anunciado movilizaciones después de Navidad. Ambas acciones tiene por fin ahondar en la defensa de la educación pública y volver a rechazar medidas como la concertación del Bachillerato o la gratuidad de 0 a 3 años, impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones. Las movilizaciones llegarán así en un momento clave para el territorio, que estará en plena campaña electoral y que el 8 de febrero irá a las urnas.

En concreto, CGT Aragón convocará huelga para los próximos 20, 21 y 22 de enero con el mismo motivo que las pasadas semanas les llevó, junto con otras organizaciones sindicales, a concentrarse a las puertas de los centros educativos para finalmente manifestarse el pasado 26 de noviembre: defender la enseñanza pública. "El Gobierno de Aragón sigue dando pasos en la concertación de etapas, por haber convocado elecciones en no están dejándolo a un lado y creemos que las protestas tienen que continuar", defienden desde CGT.

La convocatoria de huelga de CGT llega después de los paros del instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva, que los días 2, 3 y 4 de diciembre frenaron su actividad para denunciar la falta de personal no docente en el centro. El resultado fue a priori exitoso y se abrieron las conversaciones con el Departamento de Educación, con el que acordaron incorporar una profesional más de limpieza y reforzar en determinadas franjas horarias al conserje, entre otras medidas que ahora vuelven a estar en el aire al encontrarse el Gobierno en funciones.

Aunque CGT irá a la huelga en solitario, desde STEA también han anunciado protestas para después de Navidad. Según han indicado, las movilizaciones persiguen que los partidos políticos tengan presente los "graves problemas" educativos en la campaña electoral. Entre los principales apuntan a una "una insuficiente financiación, con un déficit anual de unos 90 millones de euros" y también a la concertación del Bachillerato. "La red pública tiene capacidad para 2.500 alumnos más y se desvía el dinero de los impuestos al beneficio de las empresas privadas", han subrayado.

Es en la "infrafinanciación" donde pone el foco STEA al considerarlo un "mal estructural que se arrastra curso tras curso y legislatura tras legislatura". Según desgranan, ese déficit anual de 90 millones de euros incluye "insuficientes plantillas de personal docente y no docente, la pérdida de poder adquisitivo en los salarios y la falta de inversión en mantenimiento y equipamiento de los centros". Desde que comenzara el curso en septiembre, distintos centros educativos como el Lucién Briet han denunciado sufrir falta de recursos.

En esta línea, STEA sostiene que esta financiación insuficiente se manifiesta ya en la "falta de libramientos a los centros y en el retraso en el pago de algunos complementos como los trienios, sexenios, tutorías, jefaturas, etc.", así como en los gastos de funcionamiento y becas de comedor.

Desde el sindicato indican que esta misma semana se celebra una mesa de negociación para adecuar la dotación a las necesidades reales, pero critican que los criterios adelantados por la administración para aumentar o no el personal son "demasiado ambiguos". En la misma línea sostienen que como la gestión de la plantilla depende de Función Pública y no del Departamento de Educación, se genera una "burocracia tremenda a la hora de hacer sustituciones por enfermedad o ampliar plantillas en centros en expansión".

Desde el sindicato achacan estas problemáticas a una falta de coordinación interna dentro del Gobierno de Aragón, que dicen que "brilla por su ausencia". El Ejecutivo autonómico se encuentra ahora mismo en funciones y mira a las próximas elecciones del 8 de febrero, cuando de las urnas podrá salir un nuevo líder o no. Con todo, desde STEA insisten en que a estas problemáticas "deberá poner solución (Jorge) Azcón o quien le sustituya".

Y por eso han vuelto a mostrar también su "oposición frontal" a la medida impulsada por el hasta ahora líder de Aragón, el popular Jorge Azcón, de concertar el Bachillerato. "La experiencia y la comparación con otras comunidades demuestra que asistimos a una planificación desde las instancias políticas del deterioro de lo público para justificar la colaboración público-privada, convirtiendo tanto la educación como la sanidad en negocios privados a través de los conciertos·, ha denunciado.