Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga

Eugenio Domínguez, subdirector de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica durante el mandato de la socialista Teresa Ribera, fue el técnico encargado de proponer la aprobación del proyecto Mina Muga, la polémica explotación de potasa a caballo entre Navarra y Aragón. El mismo Domínguez ha sido acusado por diversos funcionarios, según recoge el diario El Mundo, de presionar a sus trabajadores y llevar a cabo trato de favor en torno a los proyectos de energías renovables impulsados por el gigante aragonés del sector.

El 21 de junio de 2019, el BOE recogía la declaración de impacto ambiental del proyecto Mina Muga. El Boletín Oficial del Estado hacía así pública la resolución tomada un par de semanas antes, el 31 de mayo, por parte de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental. Los 89 folios que explican al detalle los motivos por los que la iniciativa estaba bien vista, el impacto y los límites que la explotación de potasa podía alcanzar se cierran con un resultado positivo para Geoalcali, empresa promotora de este proyecto. Casi al terminar el texto, la dirección general decreta que "a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto". Esa subdirección estaba dirigida entonces por Eugenio Domínguez, por lo que su departamento fue el encargado de proponerle a su instancia superior el visto bueno a la iniciativa.

Una luz verde que, eso sí, debía cumplir con los requisitos acordados en el informe. La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental señala que el visto bueno se da "por quedar adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales", pero explicita que la aprobación de la iniciativa se mantendrá "siempre y cuando se realice en las condiciones señaladas en la presente resolución, que resultan de la evaluación practicada".

Mina Muga es uno de los proyectos aragoneses más implicados en la trama de presunta corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, pero también otros conocidos socialistas como José Luis Ábalos (exministro de Transportes y exsecretario de Organización de su partido) o Koldo García, exasesor personal de Ábalos. La explotación de potasa entre Aragón y Navarra, y su polémico desarrollo, extiende sus tentáculos hasta el socialismo aragonés, con la aparición de varios líderes aragoneses del partido vinculados a mensajes entre Koldo García y Ábalos. El proyecto de Mina Muga se encuentra en pausa desde hace meses, ya que desde hace mucho tiempo no se ven máquinas trabajando en la zona. Varios permisos ya han caducado, aunque mantienen otros de carácter municipal. Geoalcali insiste en que quiere sacar adelante la explotación y se desvincula de cualquier actuación relacionada con el caso Koldo.

Según el diario El Mundo, Eugenio Domínguez fue contratado por el ministerio de Teresa Ribera como asesor después de su jubilación para facilitar la salida de proyectos de energías renovables. Funcionarios de su cuerpo han declarado recientemente "presiones" para agilizar el avance de nuevos parques eólicos vinculados a Forestalia.