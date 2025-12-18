Sumar reclama "visibilidad" si se consolida una coalición de izquierdas para el 8F

Un pasito para adelante, una pausa más. Los contactos para conformar una futura coalición de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero siguen realizándose, pero siguen sin fructificar, a día de hoy, en una papeleta conjunta.

El último movimiento, protagonizado por la dirección estatal de Sumar, ha supuesto que la formación que lidera Yolanda Díaz irrumpa en el tablero aragonés y reclame para sí "visibilidad" en esa hipotética unión de las izquierdas aragonesas con el objetivo de no renunciar a su presencia en las comunidades autónomas después de quedarse fuera de la coalición formada de cara a las elecciones de este domingo en Extremadura. Ello a pesar de que el partido no existe como tal en Aragón y no tiene estructura política desarrollada todavía en la comunidad autónoma.

Con todo, tal y como adelantó este diario, este jueves, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, se ha trasladado a Zaragoza para participar en sendas reuniones con Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, en las que ha reclamado "visibilidad y autonomía" para todos los actores de izquierdas que puedan conformar esa hipotética coalición que aglutine el voto de los electores que se sitúan a la izquierda del PSOE.

Fuentes del Movimiento Sumar señalan que, desde que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, disolvió las Cortes y anunció la convocatoria de elecciones, el partido "mantiene contactos con las diferentes formaciones con vistas a articular una candidatura lo más amplia posible en la que se vean representados todos los actores políticos del espacio".

Así, señalan, "nuestro objetivo es acumular las suficientes fuerzas para desalojar al Partido Popular del Gobierno de Aragón" y aseguran que están comprometidos para "seguir trabajando con constancia, sensibilidad y discreción para articular este espacio amplio donde estemos todas y todos, desde el respeto a la autonomía y la visibilidad de cada organización".

Por ahora, los actores implicados en estas reuniones ni confirman ni desmienten que Sumar vaya a acabar formando parte de una coalición de izquierdas que aglutine el voto progresista a la izquierda del PSOE para resistir en la próxima cita con las urnas y tratar de sacar el máximo rédito electoral a la unidad política. Cabe recordar que, en las elecciones de 2023, cuando las fuerzas concurrieron por separado, CHA, IU y Podemos sumaron el 12% de los votos, por delante de Vox, que tuvo el 11%, y fue entonces el tercer partido más votado.

Lo que reina en torno a estos encuentros es el sigilo y la prudencia. Desde Chunta Aragonesista, su secretaria general, Isabel Lasobras enmarca la reunión con el Movimiento Sumar "dentro de los encuentros periódicos que se vienen realizando entre las direcciones de ambas formaciones para tratar temas relacionados con el día a día del grupo parlamentario plurinacional Sumar del Congreso, del que forma parte el diputado de CHA, Jorge Pueyo".

Así, ha explicado que, en el encuentro con Lara Hernández se han abordado eminentemente asuntos de calado nacional, como "la reunión solicitada para este viernes por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, tras los últimos escándalos que han sacudido al PSOE".

Además, Lasobras ha recordado que el apoyo de Chunta Aragonesista a una coalición de izquierdas, o no, se deciriá en el Comité Nazional de CHA, que se celebra este domingo. "Ahí se decidirá la estrategia a seguir de cara a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero", ha concluido.

Por su parte, desde Izquierda Unida Aragón han expresado que coinciden con Sumar en una "voluntad máxima para unir, para alcanzar la unidad más amplia posible" y han reconocido, también, la "relevancia del momento" para que pudiera producirse, por primera vez en unas elecciones autonómicas en Aragón, ese pacto por la izquierda. "Nosotros seguimos donde estábamos: tenemos voluntad para buscar el acuerdo más amplio posible sin vetos", recalcan.

Con todo, los actores implicados insisten en que "queda camino por recorrer" y en que "todos los escenarios están abiertos". El único límite es el del plazo que marca la convocatoria electoral: las coaliciones deberán quedar registradas, como máximo el próximo viernes 26 de diciembre.