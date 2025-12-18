Vox dobla el discurso de odio tras la retirada de licencias a los hoteles que acogen migrantes: "No nos conformamos con parches"

Vox en Aragón ha aprovechado la retirada de licencias a los hoteles que acogen migrantes para redoblar su discurso de odio y marcar su terreno electoral. "No nos conformamos con parches", ha afirmado este jueves la diputada Carmen Rouco para señalar que esos mismos establecimientos "participan en la inmigración ilegal".

La formación ultra ha reiterado su mensaje contrario al proceso de acogida de migrantes llegados a las costas de Canarias o a Ceuta y Melilla. Aunque eso sí, han dicho que no están detrás de la retirada administrativa de las licencias de hotel, a pesar de que desde la Delegación del Gobierno de Aragón, y también desde los partidos de izquierda, se afirmó que esta decisión del Gobierno de Aragón era "una rendición" ante la formación de ultraderecha. "No vamos a tolerar estas falsedades y manipulaciones: nosotros no hemos reclamado retirar licencias a hoteles porque no nos conformamos con parches", ha considerado

Para la ultraderecha, la licencia que se tiene que revocar es la de "los internos" que se alojan en los al menos cuatro hoteles de la comunidad que han visto reducida su categoría. Por eso, en una intervención en la sala de prensa de las Cortes de Aragón, Rouco ha manifestado que exigen "la deportación inmediata de los inmigrantes ilegales". Argumentan que las personas que han entrado "violando la ley" deben ser expulsados a su país, considerando que es "simple sentido común", aludiendo a que la inmigración debe ser "legal y ordenada".

La formación ultra ha denunciado igualmente la actitud del Gobierno de Aragón y del consejero Manuel Blasco tras las inspecciones a los hoteles por verla "cruel y cobarde", al entender que obliga a los empresarios "a cargar con las políticas proemigración ilegal" emprendidas por Jorge Azcón. "Son unas políticas que se han promovido con cinismo desde 2023", ha denunciado la formación marcando todavía más las distancias con el PP. Para Vox, los populares se han convertido en "cómplices descarados" de las políticas "progres y destructivas".

La diputada ha recordado que la ruptura con el Ejecutivo autonómico se produjo por la negativa de la consejería de Bienestar Social a rechazar los procesos de acogida a migrantes. Y también ha calificado como "indignante" que en el último trimestre se estén buscando alojamientos para las personas sin hogar que han aumentado en la comunidad. "Los jóvenes aragoneses están siendo expulsados del mercado de la vivienda por el alto precio de los alquileres mientras se despliega una alfombra roja a una inmigración ilegal que nunca ha aportado nada", ha afirmado.

En la andanada de descalificativos ante los programas de acogida solidaria la diputada ha cargado contra las entidades sociales que se encargan de los procesos de protección internacional. Así, ha dicho que los populares están "echando leña al fuego" encendido "por las mafias y las falsas oenegés" que están "enriqueciéndose" con "fraudes disfrazados de ayuda humanitaria", todo ello "bajo el paraguas de las políticas del PSOE que fomentan el caos migratorio en toda España".

Ante el nuevo escenario que se abrirá tras las elecciones de febrero, la diputada ha vuelto a pedir al Gobierno de Aragón que copie al presidente de Valencia, Juanfran Pérez Llorca, reduciendo "a cero" la financiación a estas entidades que se lucran "de forma inhumana".