La vuelta de las pinturas de Sijena inspira un cava conmemorativo aragonés.

Con motivo de los preparativos de la vuelta de las históricas pinturas murales del Monasterio de Sijena a Aragón, la Familia Langa ha querido rendir homenaje a uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la historia de la comunidad mediante la elaboración de una edición especial de cava: Monasterio de Sijena.

Este proyecto nace como un acto de reconocimiento a la memoria, la identidad y el legado cultural que representa el Real Monasterio de Santa María de Sijena, fundado en el año 1188 por la reina Doña Sancha de Castilla, y estrechamente vinculado durante siglos a la vida monástica, espiritual y artística de Aragón.

Un cava con alma histórica

Los cavas Monasterio de Sijena Brut 1188 y Monasterio de Sijena Nature – Parajes Monacales han sido concebidos como un reflejo del espíritu del monasterio: sobriedad, elegancia, silencio y profundidad. Su nombre y estilo evocan la tradición monacal, el paso del tiempo y el valor de los parajes que han sido testigos de siglos de historia.

Monasterio de Sijena Brut 1188. / BODEGAS LANGA

El número 1188, presente en una de las referencias, no es casual: remite directamente al año de fundación del monasterio, subrayando el vínculo entre el vino, el territorio y la memoria histórica.

Territorio, patrimonio y cultura

Desde la Familia Langa, con una larga trayectoria vitivinícola en Aragón, se ha querido unir vino y patrimonio, entendiendo el cava no solo como un producto enológico, sino como un vehículo cultural capaz de contar historias y poner en valor el legado común.

La reciente restitución de las pinturas de Sijena ha reavivado el interés social y cultural por el monasterio, convirtiéndose en un símbolo de recuperación patrimonial y de respeto por la historia. En este contexto, el cava Monasterio de Sijena se presenta como una celebración de ese retorno, un brindis por la identidad aragonesa y por la conservación del arte y la cultura.

Un homenaje desde el respeto y la emoción

Los cavas Monasterio de Sijena Brut 1188 y Monasterio de Sijena Nature – Parajes Monacales no pretenden ser solo una edición conmemorativa, sino un homenaje sincero, elaborado desde el respeto al pasado y la mirada puesta en el futuro, donde vino, historia y territorio caminan de la mano.

Monasterio de Sijena Nature – Parajes Monacales. / BODEGAS LANGA

Sobre Bodegas Langa y Reyes de Aragón

Bodegas Langa, ubicada en Calatayud (Zaragoza), es una de las grandes referencias en la elaboración de cava en Aragón. Sus viñedos de altura y la diversidad de suelos permiten obtener uvas de gran carácter, base de espumosos con personalidad propia.

La gama Reyes de Aragón se ha consolidado en los últimos años como una de las más premiadas de España, con reconocimientos continuos en certámenes nacionales e internacionales. Esta nueva distinción en “50 Great Sparkling Wines of the World 2026” reafirma su posición entre los espumosos más destacados del mundo.