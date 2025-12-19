Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alberto Izquierdo será el candidato del PAR a las elecciones autonómicas del 8F

El Partido Aragonés cierra el breve plazo abierto para que la militancia expresara si quería presentarse a las primarias

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, en una imagen de archivo.

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, en una imagen de archivo. / JOSEMA MOLINA

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Alberto Izquierdo será el candidato del PAR a las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero. Así lo ha confirmado la formación política aragonesista este viernes, después de un breve plazo de apenas 24 horas para consultar con la militancia si había algún afiliado interesado en presentarse a liderar la lista del partido en los comicios autonómicos.

El proceso se ha cerrado sin sorpresas. El presidente del partido y único diputado autonómico, Alberto Izquierdo, ha sido el único militante que ha expresado su voluntad de liderar la lista del PAR en un momento que vuelve a ser determinante para el futuro de la formación aragonesa. Después de la crisis que ha atravesado el partido, concurrir a las elecciones solo a nivel autonómico, sin el amarre del voto municipal, es una prueba de fuego para el PAR.

El secretario general del Partido Aragonés, Francisco Nasarre, ha explicado que "tal y como recogen los Estatutos de nuestra formación política, no se celebrarán primarias ya que solo hay una candidatura y esta será designada directamente por la Comisión Ejecutiva en la reunión que tendrá el próximo lunes 22 de diciembre".

En la citada reunión, ha añadido Nasarre, además de la designación del candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, se procederá, entre otras cosas, a conformar el equipo de campaña y a nombrar a los representantes y administradores electorales. "Los plazos son cortos y hay que trabajar mucho, pero estamos muy animados y con ganas de sacar adelante una candidatura que defienda los intereses de los aragoneses y las aragonesas", ha concluido el secretario general del Partido Aragonés.

