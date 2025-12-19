El BOA lo confirma: este es el dinero que recibirán los partidos tras las elecciones del 8F en Aragón según sus votos

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes las condiciones económicas que regirán las próximas elecciones autonómicas anticipadas en Aragón, el próximo 8 de febrero. La primera convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en la historia de la comunidad autónoma dejará, como en las convocatorias ordinarias, una dotación económica para la financiación de las campañas electorales a los partidos, que recibirán una vez se concrete el resultado electoral y en función del número de votos y escaños obtenidos así como por el número de candidaturas presentadas por circunscripción.

Asimismo, el BOA de este viernes también concreta las retribuciones económicas para los miembros de las Juntas electorales y los trabajadores de la Administración que deberán prestar sus servicios en el domingo electoral.

Así, según concreta el boletín, como máximo los partidos podrán recibir subvención de unos 800.000 euros para aquellos que concurran en las tres circunscripciones. Es el límite que marca la norma, que define que la cifra máxima de los gastos electorales que podrán realizar los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electoresl será la que resulte de multiplicar por 0,575529 euros la población de derecho de las circunscripciones electorales de acuerdo con los últimos datos oficiales de población.

En concreto, por la circunscripción de Huesca serán 132.730,80 euros; por la de Teruel, 78.385,32 euros; y por la de Zaragoza, 570.919,58 euros. En total, algo más de 782.034 euros para las tres circunscripciones aragonesas.

Por otro lado, los partidos podrán recibir una subvención de 12.610,62 euros por escaño obtenido y de 0,76 euros por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escaño. Además, se abonarán 0,27 euros por elector en cada una de las circunscripciones en que hayan presentado candidatura, siempre que dicha candidatura hubiera obtenido el número de diputados necesarios para constituir un grupo parlamentario, es decir, según la legislación actual en Aragón, tres diputados.

Elecciones al Gobierno de Aragón en mayo de 2023. / ÁNGEL DE CASTRO

El mismo coste que en 2023

Según se explica en el decreto del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, en esta convocatoria electoral no se incrementa el precio de las subvenciones.

Y es que la evolución del precio del papel en España desde septiembre de 2022 (fecha que se tomó como referencia para la fijación del precio del contrato anterior) hasta septiembre de 2025, según el Índice de Precios Industriales (Industria del Papel) publicado por el INE ha bajado 7,328 puntos, lo que equivale a una caída aproximada del 5,7% en tres años. Por otro lado, el índice de precios del sector servicios de actividades postales y de correos, ha subido desde septiembre del 2022 hasta junio de 2025 un 6,5%.

Con estos datos, "y dado que en este gasto electoral el importe significativamente superior es el derivado de la fabricación del papel, se estima más oportuno mantener el mismo importe" que el aplicado en las elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2023.

Imagen de archivo de las elecciones de 2023. / ANGEL DE CASTRO

Las gratificaciones a los miembros de las Juntas electorales

Por otro lado, el BOA define también las retribuciones que recibirán los miembros de las Juntas electorales. En concreto, la presidencia de la Junta Electoral de Aragón recibirá 3.916 euros; la vicepresidencia, 1.523 euros; los vocales, 1.418 euros; y la secretaría, 3.045 euros.

Las gratificaciones a los miembros de las juntas electorales provinciales van desde los 3.617 euros al presidente, el vocal judicial y delegado de censo, 1.582 euros; el vocal no judicial, 904 euros; y el secretario, 3.391 euros.

Para las Juntas electorales provinciales con menos de 1.000 mesas, el presidente recibe una gratificación de 3.391 euros; el vocal judicial y el delegado de censo, 1.446 euros; el vocal no judicial, 813 euros; y el secretario, 3.165 euros.

Las gratificaciones a los miembros de las juntas electorales de zona llegan a los 3.300 euros para la presidencia; 3.100 para el secretario; 1.400 para el vocal judicial; 900 para el no judicial.

Y el personal colaborador de las juntas electorales provinciales y de zona recibirá 45 euros por mesa.

Los tribunales de Instancia y jueces de paz (representantes de las Oficinas de Justicia) en los municipios tendrán una dieta de 65 euros.

Los secretarios y secretarias dell ayuntamiento, hasta diez mesas, tendrán una gratificación de 900 euros; hasta 50 mesas, de 1.000 euros; de más de 50 mesas, 1.100 euros.

El personal colaborador de los ayuntamientos recibirá 45 euros por mesa, para el acondicionamiento de locales se destinarán 32 euros por mesa electoral y el importe máximo a percibir por un representante de la Administración en las mesas electorales queda fijado en 280 euros como máximo.