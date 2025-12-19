Chaikovski y la Franz Schubert Filharmonia protagonizan el Concierto de Año Nuevo en el Auditorio de Zaragoza

El Auditorio de Zaragoza dará la bienvenida a 2026 con una propuesta musical de primer nivel. El próximo 3 de enero, la Franz Schubert Filharmonia ofrecerá el tradicional Concierto de Año Nuevo, una cita que reunirá en el escenario a más de 70 músicos para interpretar algunas de las páginas más célebres de Piotr Ilich Chaikovski. Las entradas ya están disponibles y a la venta.

Un programa con las suites más icónicas de Chaikovski

Con esta puesta en escena, la compañía invita al público a sumergirse en un viaje por algunos de los paisajes más representativos de la historia de la música clásica. Desde la atmósfera festiva y llena de color de El Cascanueces, pasando por el romanticismo de El Lago de los Cisnes, hasta la elegancia de La Bella Durmiente.

Entre los pasajes más esperados están: el Vals de las Flores, el etéreo Danza del Hada de Azúcar o el Vals del Lago, piezas que combinan virtuosismo, sensibilidad y una capacidad única para evocar imágenes y emociones.

Este Concierto de Año Nuevo de la Franz Schubert Filharmonia está concebido como una experiencia para disfrutar en familia, un encuentro que une tradición, belleza y celebración en uno de los escenarios culturales más emblemáticos, el Auditorio de Zaragoza. Una oportunidad excepcional para empezar 2026 acompañados de la música de Chaikovski.

Franz Schubert Filharmonia / Marti E.Berenguer

La Franz Schubert Filharmonia, una orquesta de referencia

Dirigida por Nabil Shehata, la Franz Schubert Filharmonia se ha consolidado como una de las formaciones sinfónicas más destacadas del panorama español. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras de primer nivel como Anne-Sophie Mutter, Joshua Bell, Maria João Pires, Midori, Gautier Capuçon, Rudolf Buchbinder o Seong-Jin Cho, entre muchos otros.

La orquesta ha actuado en escenarios de referencia como el Carnegie Hall de Nueva York, la Ópera de Dubái, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música Catalana o el Auditorio de Zaragoza, además de realizar giras en Estados Unidos, Alemania, Suiza y la República Checa.

Actualmente desarrolla sus temporadas de abono en Barcelona, Tarragona y Lérida, y desde 2009 es orquesta residente del Vendrell. Su actividad discográfica incluye trabajos como Alba Eterna, de Albert Guinovart, y Die Romantische Seele, con la pianista Judith Jáuregui, galardonado con los International Classical Music Awards.

Una cita destacada en la agenda cultural de Zaragoza

El Concierto de Año Nuevo se presenta como una de las propuestas más destacadas de la programación cultural de invierno en Zaragoza. Una oportunidad para comenzar 2025 acompañados de la música inmortal de Chaikovski y de la energía en directo de una gran orquesta en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, el Auditorio de Zaragoza.