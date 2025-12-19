¿Quién es la empresa Mann Hummel y cuál es su historia en Zaragoza?

Mann Hummel es una de las empresas industriales más históricas y emblemáticas de Zaragoza, con seis décadas de presencia continuada en la comunidad. Su origen se remonta a la firma zaragozana Talleres Cataluña (Taca), integrada posteriormente en la multinacional alemana que da nombre a la empresa, que convirtió a la planta aragonesa en una de sus principales referencias productivas en Europa. Desde 2005, la fábrica está ubicada en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), donde ocupa unas instalaciones de 37.000 metros cuadrados sobre una parcela de 80.000.

Especializada en la fabricación de sistemas de filtración para automoción, la planta zaragozana ha sido durante años líder en el mercado nacional y ha llegado a producir en torno al 10% de los filtros de los coches que se venden en Europa. A lo largo de su historia ha fabricado más de 400 millones de piezas y ha dado empleo a miles de trabajadores, con una fuerte implantación social en Zaragoza y una elevada estabilidad laboral, hasta convertirse en uno de los pilares de la industria auxiliar del automóvil en Aragón.

El salto al coche eléctrico

En la última década, Mann Hummel ha tratado de adaptarse a la transición hacia la electromovilidad, asumiendo nuevos proyectos ligados al vehículo híbrido y eléctrico. La planta fue elegida para fabricar en exclusiva en Europa componentes clave para baterías –las denominadas venting units– y ha ido ampliando sus capacidades en diseño, desarrollo tecnológico e I+D, con líneas específicas orientadas a la nueva movilidad y a clientes como Mercedes o grandes fabricantes europeos.

Empleo y facturación

En la actualidad, Mann Hummel Ibérica emplea en la capital aragonesa a unos 630 trabajadores y mantiene un papel relevante dentro del ecosistema industrial aragonés. El año pasado, registró una facturación cercana a los 170 millones de euros.

Al frente de la empresa está la zaragozana Elena Latorre, que lleva en el cargo más de tres años. La trayectoria de la compañía refleja tanto la fortaleza histórica del sector del automóvil en Aragón como las tensiones actuales que atraviesa la industria auxiliar, atrapada entre la caída de productos tradicionales y un proceso de electrificación que avanza más lentamente de lo previsto.