Las familias de Pinseque se concentran para volver a reclamar un aulario de Secundaria: "Aragón nos debe la ESO"

Un reclamo en el que inciden porque, denuncian, la solución parece estar lejos de llegar. Las familias de Pinsque se han concentrado este viernes para volver a exigir la construcción de un aulario de Secundaria en el municipio, una acción a la que llevan esperando desde 2022, cuando se elaboró un proyecto de obra. Porque, ahora, los 289 alumnos se tienen que desplazar en cinco autobuses hasta el instituto de Alagón, un recorrido que las familias consideran "de riesgo" al ser por una carretera "con muchísimo tráfico y accidentes". "ESO en Pinseque ya", han clamado al unísono madres y padres.

Según explicaron las familias, ya se redactó el proyecto de obra para la construcción de un aulario integrado y, en agosto de 2022, el Ayuntamiento de Pinseque cedió un solar en el que albergar el centro educativo. Es en este terreno, que sigue vacío, donde las madres y padres se han concentrado este viernes para denunciar que la DGA todavía no haya ejecutado la obra, que está sin licitar. "Necesitamos que lleguen las soluciones ya, no podemos seguir sacando a los estudiantes a la carretera", han remarcado desde la Amypa Puysec, la asociación de familias del colegio Miguel Artigas. Junto a ellas, pancartas que clamaban "Piedras no, aulas sí" y "Aragón nos debe la ESO", entre otros mensajes.

Las familias han indicado que, después de que a comienzos de noviembre alzaran la voz y denunciaran esta situación, la consejería de Educación les recibió. Asimismo, sostienen que se solicitó la licitación urgente del aulario y la construcción de clases prefabricadas, y que se comprometieron a recibir al alcalde de Pinseque, pero critican que no se han producido avances desde entonces y temen que todo seguirá en esta línea debido al adelanto electoral en Aragón.

Desde el Departamento de Educación sostienen que ya se ha trasladado que hay 70.000 euros previstos para redactar y redimensionar el proyecto para la construcción del aulario. A mediados de noviembre, el Gobierno de Aragón ya anunció que rehabilitaría íntegramente y ampliaría el IES Conde de Aranda de Alagón, que es al que se desplazan los estudiantes de Pinseque, con una inversión de 8,2 millones de euros.

Las familias del Miguel Artigas insisten en su reclamo ya que consideran que el aulario de Secundaria es una "necesidad urgente". "Cada día salen desde Pinseque cinco autobuses llenos", denuncian. Según explciaron en noviembre, el número de alumnos que cada día se desplaza hasta el instituto de Alagón "supera" al de estudiantes de este último municipio, lo que para ellos es una clara evidencia de que su municipio requiere de clases de ESO.