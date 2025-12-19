Un frío polar amenaza a Aragón antes de Navidad: estos son los puntos donde va a nevar

Aragón se prepara para un cambio radical en el tiempo coincidiendo con el inicio oficial del invierno que tendrá lugar este domingo 21 de diciembre. Tras un comienzo de mes marcado por el vaivén del tiempo, la llegada de una masa de aire polar este fin de semana pondrá en alerta a varias zonas de la comunidad. En el fin de semana previo al comienzo de la Navidad, la nieve va a ser la principal protagonista, una noticia esperada para los amantes de invierno que acudirán a las diferentes estaciones de esquí de la comunidad.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), el Pirineo aragonés y las zonas altas del Sistema Ibérico son las dos zonas donde el ciclón llegará en forma de nevada. La llegada de una masa de aire polar este fin de semana activará las alertas en gran parte de la comunidad. Aragón se prepara para unos días marcados por el frío y la nieve que servirán para darle la bienvenida a la Navidad. Este episodio de frío intenso no solo teñirá de blanco las cumbres del Pirineo, sino que la nieve podría aparecer en cotas inusualmente bajas, afectando a puntos de las tres provincias aragonesas.

Nieve el fin de semana

La nieve llega en un momento crítico para la movilidad. Con la vista puesta en la primera operación salida de estas fechas, se espera un aumento masivo de desplazamientos, algo que se notará sobre todo en las carreteras aragonesas. La combinación de hielo, nieve y tráfico propio de las celebraciones familiares obliga a extremar las precauciones al volante y consultar cuál va a ser el estado de las vías antes de emprender cualquier viaje.

El domingo será el día de mayor inestabilidad. La Aemet ya ha activado la alerta amarilla por nieve en muchos puntos de Aragón. Se esperan acumulaciones de cinco centímetros de nieve en menos de 24 horas durante las 12.00 y las 00.00 horas en zonas de 1.200 metros de altitud. El sábado 20 comenzará la transición de otoño a invierno. El Pirineo oscense será el gran protagonista con nevadas persistentes. La cota de nieve se situará en torno a los 1.700-1.800 metros. Las máximas rondarán los 10 grados, dependiendo del territorio, y las primeras heladas se notarán en el norte de la comunidad.

La Aemet indica para el domingo, fecha del comienzo del invierno, que Aragón vivirá una jornada protagonizada por los cielos cubiertos con precipitaciones dispersas. La cota de nieve descenderá respecto al día anterior y se situará en torno a los 1.000 metros. Las máximas descenderán en prácticamente todos los puntos. Se esperan heladas en el Pirineo. La nieve se concentrará principalmente en el Pirineo, en municipios como Torla, Benasque o Sallent de Gállego. En el Sistema Ibérico, afectará a la sierra de Albarración.