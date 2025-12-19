Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación Caja Rural de Aragón reparte 20.000 euros en ayudas a jóvenes deportistas

La entidad celebra la Gala de las Becas Excelencia 2025 donde reconoce el esfuerzo de 20 jóvenes con currículos deportivos y académicos sobresalientes

Fundación Caja Rural de Aragón ha celebrado la Gala de entrega de las Becas Excelencia 2025, que reconocen el esfuerzo conjunto en el ámbito académico y deportivo de jóvenes estudiantes del territorio donde está presente la entidad. En esta octava edición, el Patronato de la Fundación ha otorgado 20 becas dotadas con 1.000 euros cada una.

La convocatoria recibió 137 solicitudes, con una participación mayoritaria de Zaragoza (95), seguida de Huesca (33), La Rioja (5) y Cataluña (4). Del total de candidaturas, 79 fueron femeninas y 58 masculinas, lo que refleja la creciente presencia femenina en el deporte de competición.

Los becados cursan estudios de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio en el curso 2024/2025. La nota media académica de los seleccionados de esta edición se sitúa en 8,52, mientras que la mayoría son campeones estatales y varios han competido en pruebas internacionales.

Este año se han incorporado dos nuevas disciplinas: ciclocross e hípica en modalidad de volteo, ampliando el abanico deportivo que ya incluye natación, judo, atletismo, actividades subacuáticas, balonmano, montañismo, bádminton y patinaje, que ha vuelto a ser protagonista con varios representantes entre los premiados.

“Estas becas son un reconocimiento al compromiso y la constancia de quienes compaginan estudios y deporte al máximo nivel. Ellos son el futuro del deporte nacional y representan los valores que queremos impulsar desde la Fundación”, afirmó Luis Ignacio Lucas, director general de Caja Rural de Aragón y presidente de su Fundación.

Los veinte jóvenes seleccionados en las Becas Excelencia 2025 han sido:

Provincia de Huesca

  • Martín Polo Laguna (Chimillas) – Judo y deportes asociados
  • Gonzalo Isábal Novella (Huesca) – Bádminton
  • Aitana Escar Consejo (Almudévar) – Atletismo (jabalina)
  • Alejandro Gállego Costea (Huesca) – Bádminton
  • Candela Vidal Miró (Huesca) – Hípica (volteo)
  • Iván Llena Cardil (Binéfar) – Judo y deportes asociados

Provincia de Zaragoza

  • Alba Cabello Pérez (Zaragoza) – Actividades subacuáticas
  • Óscar Graña Chavarría (La Muela) – Patinaje artístico libre
  • Noa Pilar Zárate Gracia (Zaragoza) – Taekwondo
  • Daniel Lezcano Cortés (Zaragoza) – Patinaje
  • Mario Rojas García (Zaragoza) – Actividades subacuáticas
  • Inés Montesa Sanz (Zaragoza) – Patinaje
  • Laura Sánchez Martín (Zaragoza) – Patinaje
  • Adrián Sebastián Giménez (Zaragoza) – Patinaje
  • Martina Oros Laborda (Zaragoza) – Patinaje
  • Ana López Burgos (Calatayud) – Ciclocross
  • Paola Ramas Rada (Tarazona) – Balonmano
  • Jian Escanilla Candial (Zaragoza) – Natación
  • Beatriz de Asprer Tena (Zaragoza) – Montañismo
  • Aitor Rivero Santamaría (Zaragoza) – Judo y deportes asociados

