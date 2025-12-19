Mann Hummel plantea un ere para 150 trabajadores en su planta de Zaragoza

La dirección de la multinacional Mann Hummel ha comunicado este viernes a los representantes de los trabajadores la presentación de un expediente de regulación de empleo (ere) que afectaría a 150 empleados de su planta de Zaragoza, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras del proceso. Los despidos afectarían a casi una cuarta parte de la plantilla, que ronda actualmente los 630 trabajadores. La negociación de este importante ajuste laboral está previsto que comience a finales del próximo mes de enero.

Dedicada a la fabricación de filtros para automoción, se trata de uno de los pilares de la industria de las cuatro ruedas en Aragón, además de ser una firma histórica de este sector. La conocida antes como Filtros Mann y Mann Filter ha celebrado precisamente este año el 60 aniversario de su implantación en Zaragoza, los 20 últimos ubicada en el polígono Plaza.

La empresa ha dado a conocer este fatal anuncio en una reunión mantenida este viernes con los representantes del comité, a los que ha trasladado la comunicación de la presentación del ere. Desde Mann Hummel justifican esta medida por razones productivas, vinculadas -según las mismas fuentes- a la pérdida de un cliente de peso, lo que provocará una caída relevante de la carga de trabajo en la factoría aragonesa.

Mazazo en una industria histórico de Zaragoza

El anuncio, aún en una fase inicial, abre ahora un periodo de negociación con la representación sindical para concretar el alcance y las condiciones del expediente. La planta es una de las referencias industriales del grupo en España y un actor relevante dentro de la industria auxiliar del automóvil, por lo que el anuncio supone un duro mazazo para el tejido industrial aragonés, especialmente cuando el año está a punto de cerrarse y en vísperas de las Navidades.

Los sindicatos han reaccionado con preocupación al anuncio. Sergio Sancho, secretario general de UGT FICA Aragón, ha criticado el momento elegido para comunicar el expediente. "Nos parece una falta de sensibilidad absoluta hacia la plantilla lanzar la noticia justo antes de Navidad. El momento no es el más acertado", ha afirmado en declaraciones a este diario. El dirigente sindical ha subrayado que, por ahora, falta información para valorar el alcance real del ajuste: «Necesitamos completar la información».

UGT, que es el principal sindicato de la fábrica zaragozana, parte de un rechazo frontal a los despidos y advierte del impacto en una planta con larga trayectoria en la comunidad. "Rechazamos una medida tan traumática como son los despidos. Es una noticia dramática para una fábrica histórica de Aragón como es Mann Hummel", ha señalado.

No obstante, el sindicato se muestra dispuesto a sentarse a negociar y a escuchar a la dirección. "Estamos dispuestos a hablar y conocer los motivos", aunque ha matizado que "a día de hoy nos cuesta reconocer que la situación sea tan grave como para aplicar despidos".

Por ello, ha reclamado explicaciones adicionales para analizar el expediente con sus servicios jurídicos del sindicato y explorar alternativas: "Necesitamos que la dirección explique mucho más los motivos para hacer el análisis correspondiente. Hoy por hoy no aceptamos ni un solo despido", ha recalcado.

Las fuentes de la plantilla consultadas muestran su preocupación por el alcance del expediente, mientras que los sindicatos están a la espera de recibir más información por parte de la empresa para conocer los detalles del ajuste laboral.

Mann Hummel cuenta con una larga trayectoria en Zaragoza y emplea a varios centenares de trabajadores, con producción ligada principalmente al sector de la automoción. El ere se suma a un contexto de incertidumbre en la cadena de suministro del automóvil, marcada por la transición hacia el vehículo eléctrico y la reordenación de proveedores.