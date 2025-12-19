El micromercado de la vivienda en las estaciones de esquí de Aragón: este es el mapa con las zonas más caras

El encarecimiento de la vivienda afecta a ámbitos muy diversos, siendo sin duda el más preocupante y problemático la dificultad de acceso (en Aragón se estima que hay 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse). Con todo, el incremento de precios también está afectando a otros perfiles de un poder adquisitivo mucho mayor. Uno de los focos principales que entrarían en ese grupo está en las comarcas pirenaicas, en especial en los municipios más turísticos, donde los precios están disparados, aunque también en el entorno más cercano a las estaciones de esquí.

Una coyuntura que pone de relieve el último informe de Fotocasa en base al precio del metro cuadrado en esas últimas áreas deportivas (según sus anuncios), comparando los costes de las estaciones nacionales y las tres andorranas: Ordino Arcalís, Vallnord Pal Arinsal y Granvalira. Sin tener en cuenta estas últimas, que lideran todos los ránquines, Fotocasa subraya que los apartamentos de Panticosa son los segundos más caros del esquí nacional, tan solo superados por los de Baqueira, donde el metro cuadrado está a 3.615 euros. En Panticosa, la media sitúa ese valor en 3.230 euros.

"La vivienda próxima a estaciones de esquí actúa como un micromercado muy dependiente del prestigio de la estación, de su capacidad de atraer turismo de alto poder adquisitivo y sobre todo del producto disponible. Allí donde confluyen estos factores, las valoraciones se disparan y donde faltan, el precio se estabiliza", analiza María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que detalla que en los últimos dos años los precios han subido entre un 6% y un 8%.

Tres esquiadores, en la estación de Formigal con el pueblo de fondo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además de Panticosa, hay otras tres estaciones aragonesas dentro del top 10 más caro: Formigal (2.957 euros/m2), Astún (2.867 euros/m) y Cerler (2.832 euros/m). Inmediatamente después aparece otra, Candanchú, en el puesto once y un metro cuadrado que está en 2.786 euros según los datos de Fotocasa. La inmobiliara advierte, eso sí, de que "fuera de la cordillera pirenaica, los mercados están menos tensionados y existe un perfil de comprador más diversificado". Algo que se refleja en Valdelinares, en Teruel, con 1.289 euros/m2.

Pero, además de los apartamentos, el estudio del portal también analiza el mapa de precios en relación a los chalés. Nuevamente, las tres estaciones de Andorra son, con diferencia (más de 5.000 euros el metro cuadrado), las más cotizadas. En este caso, la primera aragonesa que aparece en el ranquin nacional, que nuevamente lidera Baqueira, es Formigal, en la quinta posición con un metro cuadrado fijado en 2.429 euros. Astún es la sexta con 2.429 euros/m2 y Panticosa cierra los diez primeros puestos (2.096 euros/m2). Ya por debajo de los 2.000 euros aparecen Candanchú (1.977 euros/m2) y Cerler (1.596 euros/m2).