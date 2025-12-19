Nochevieja en Hábitat Sella: una velada inolvidable para cerrar el año

La noche del 31 de diciembre siempre llega con la expectación de las etapas que se cierran. La última velada del año es un momento de hacer balance, pero también de reencontrarnos con nuestros seres queridos. En este momento de celebración, priorizamos la calidad de la compañía, pero también de la comida, para acabar el año con buen sabor de boca. En resumen: el salto hacia un nuevo año no es ninguna tontería y por eso debe planificarse con la seriedad que se merece.

Por eso, en el cotillón de Hábitat Sella cuidan cada detalle de la noche para que no tengas que preocuparte por nada. En sus instalaciones, esta fecha no se vive como una velada más, sino como una experiencia cuidada al detalle, elegante y diseñada para disfrutar de principio a fin. Desde la copa de bienvenida hasta el último sorbo de chocolate con churros, todo está pensado para que los asistentes den la bienvenida al nuevo año como se merece.

Una cena de gala que marca el ritmo de la noche

La noche arranca con una cena de gala especialmente diseñada para quienes buscan despedir el año con sabores únicos. La propuesta gastronómica de Hábitat Sella se caracteriza por su enfoque gourmet, combinando ingredientes de primera calidad con una preparación sofisticada. Cada plato está pensado para sorprender y para equilibrar tradición con innovación culinaria.

En su menú, destacan bocados como el foie caramelizado, una entrada que combina texturas suaves con un toque dulce que despierta el paladar. Los comensales también podrán disfrutar de una cigala acompañada de un tartar de hongos, un plato que combina el sabor del mar con el de la tierra. Como pescado, se sirve un rape a la carbonara, una propuesta innovadora que no dejará indiferente a nadie.

Para el plato principal, el protagonismo lo toma un solomillo de vaca madurada, acompañado de flor de queso y un toque de foie, una combinación que aporta intensidad y cremosidad, perfecta para una ocasión festiva. No puede faltar un postre para cerrar el apartado gastronómico. Este año, un cremoso de chocolate con naranja confitada pondrá la nota dulce al menú.

Todo esto se marida con una selección de bebidas a la altura de la experiencia: vino Rioja, Riesling alemán y un champagne de calidad para el brindis. La cena no es solo el inicio de la noche; es, en sí misma, un momento inolvidable.

Brinda con champagne para dar comienzo al 2026 en Hábitat Sella. / Hábitat Sella

Espectáculo en directo: energía para encender la fiesta

Tras la cena, la velada da un giro festivo con la actuación de Carlos Crash. Sus shows se distinguen por su combinación de diferentes formas de entretenimiento, como la magia, el karaoke y el humor. Este espectáculo contagiará a los asistentes el ambiente festivo de esta fecha destacada.

Campanadas, cotillón y barra libre hasta las 5.00 h

A medianoche, llega una de las tradiciones más famosas: las campanadas. En Hábitat Sella se viven de manera especial, con la retransmisión en directo desde la Plaza del Pilar. Tomar las uvas juntos crea un ambiente compartido que marca el verdadero inicio de la fiesta.

Después, la celebración alcanza su punto álgido: cotillón, barra libre de primeras marcas y música sin interrupciones. La discoteca integrada en el espacio cobra vida con un ambiente cuidado, iluminación pensada para la ocasión y un sonido preparado para animar a bailar durante horas. Desde los clásicos que nunca fallan hasta los éxitos más actuales, la pista se convierte en el centro de la noche hasta las 5.00 de la madrugada.

Chocolate con churros para cerrar la celebración

Y para cuando el cuerpo nos pide recobrar energías, Hábitat Sella trae uno de los clásicos de las madrugadas de fiesta: chocolate con churros a las 4.00 h. Servido en el momento justo, aporta ese toque cálido y dulce que ayuda a recargar las pilas y que se ha convertido en un imprescindible de cualquier celebración de Nochevieja que se precie.

Transporte incluido para mayor comodidad

El principal objetivo de Hábitat Sella es que los asistentes disfruten de la última noche del año con las máximas comodidades. Por eso, la entrada al cotillón incluye transporte desde Zaragoza, con autobuses que parten desde el Paseo María Agustín y regresan al parque Macanaz. De esta forma, nadie tiene que preocuparse por conducir o buscar alternativas de movilidad en una noche tan concurrida.

Un ambiente cuidado y opciones para toda la familia

Además del enfoque elegante y festivo, el espacio se presenta con una decoración preparada para la ocasión, servicio profesional y atención al detalle para crear una atmósfera que acompaña en cada fase de la noche. También hay opción de menú infantil, lo que convierte el evento en una opción interesante para quienes desean celebrar en familia sin renunciar a una experiencia completa.

Una invitación a vivir la Nochevieja de forma diferente

El cotillón de Hábitat Sella no se limita a ofrecer una cena y una fiesta: propone un concepto de celebración integral que combina gastronomía, espectáculo, ambiente y comodidad. Cada para que los asistentes sientan que todo está pensado para su disfrute.

Para quienes buscan una Nochevieja especial, elegante y memorable, Hábitat Sella ofrece una experiencia que va mucho más allá de los brindis y la música: es una forma de despedir el año celebrando, disfrutando y compartiendo.