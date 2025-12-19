Las nuevas urgencias de tarde en Zaragoza liberan la presión hospitalaria en plena epidemia: un 64% más de atenciones que en el anterior pico de gripe

Hace apenas un mes que Zaragoza puso en marcha su nuevo modelo de Atención Continuada, un estreno que llegó en un momento clave al coincidir con la llegada adelantada de la epidemia de la gripe, que es una de las patologías que se atienden en Atención Primaria, y al que sucedió una huelga médica de cuatro días. Unos y otros factores han provocado que, solo en los primeros 15 días desde que su puesta en marcha, hayan acudido a los DUAP (Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria) -los puntos en los que ahora se atienden las urgencias de tarde- 3.503 pacientes más que durante el pico de la gripe de la temporada pasada, que fue en los últimos 15 días de enero de 2025. Ello se refleja en un 64,20% más de atenciones, un aumento que se traduce en una liberación de las urgencias hospitalarias al atenderse las patologías que requieren atención médica inmediata, pero que no son emergencias.

Según detallan desde el departamento de Sanidad, durante el pico de la gripe de la temporada pasada, que fue en los 15 últimos días de enero, los Puntos de Atención Continuada, ahora llamados DUAP, atendieron a 4.456 pacientes. Durante la primera quincena de este diciembre, por las nuevas urgencias de tarde han pasado 8.959 usuarios, en un momento en el que la incidencia de la gripe va al alza y que todavía podría continuar su escalada en los próximos días ante la llegada de las vacaciones de Navidad.

El incremento de atenciones respecto a hace dos temporadas de gripe (2023-2024) también es notable, ya que durante el pico de la gripe de entonces -15 primeros días de enero de 2024, según informan desde Sanidad- pasaron por los Puntos de Atención Continuada (PAC) 2.651 usuarios, que son 6.308 menos que los que lo han hecho en la primera quincena de este mes. A las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza han acudido así un 237,95% más de usuarios que entonces.

Usuarios esperando a ser atendidos en el CME Inocencio Jiménez de Zaragoza, hace unos días. / Servicio Especial

Antes del estreno de este nuevo modelo de Atención Continuada en Zaragoza, la gerente única de Atención Primaria del Salud ya aseguró que con estas esperadas urgencias de tarde en la capital aragonesa aumentaría el número de usuarios que se podían atender en este servicio. Este incremento de las consultas se traduce en una liberación para las urgencias hospitalarias, ya que los DUAP tienen más capacidad ahora para absorber las patologías que requieren atención médica inmediata pero que no son emergencias, como suelen ser los casos de gripe, salvo excepciones.

El impacto de esta mayor absorción de la demanda de las nuevas urgencias de tarde es también clave para las urgencias hospitalarias porque, según han denunciado los profesionales sanitarios en reiteradas ocasiones, este servicio está cada vez más saturado y, en palabras de facultativos del hospital Miguel Servet de Zaragoza, en algunas jornadas la situación ha llegado a ser "insostenible".

En total, según informan desde Sanidad, han pasado por los DUAP -los cuatro Centros Médicos de Especialidades de la capital aragonesa- 10.416 pacientes en lo que va de mes de diciembre, un tiempo en el que la comunidad aragonesa ya estaba en epidemia de gripe y las tres provincias han entrado en el nivel 2 de riesgo de forma progresiva. Así, el impacto que han generado las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza ha sido inmediato, pues solo en los primeros quince días se atendió a un 55,32% más de usuarios que en los últimos quince de noviembre, cuando todavía estaba el viejo modelo.

En concreto, los datos de Sanidad revelan que en las dos primeras semanas de diciembre los DUAP han atendido a 3.191 pacientes más que en las últimas dos de noviembre. Es decir, frente a las 5.768 que se vieron en la última quincena con el modelo antiguo, en los primeros 15 días han usado el nuevo modelo 8.959 pacientes, un aumento también influido por la escalada de la gripe.

Con todo, además del virus respiratorio, en los dispositivos se ha prestado atención a pacientes con otras patologías que también requerían atención inmediata pero no eran emergencia. Desde Sanidad informan así de que se han realizado 35 pruebas de rayos X, siete electrocardiogramas y dos pruebas analíticas.