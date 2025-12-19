Planta solar en Torrero: el consistorio retrasa la puesta en marcha del proyecto por dificultades "técnicas"

El cementerio de Torrero de Zaragoza es el escenario de una de las actuaciones energéticas más singulares del país. En las cubiertas de los edificios de nichos se está completando la instalación de placas solares que servirá para impulsar una comunidad energética avanzada que dará servicio al propio camposanto. Por el momento se ha avanzado en la instalación de placas en las cubiertas de las zonas 3 y 4 de nichos con una superficie total de 41.065 metros cuadrados, aunque las complejidades técnicas del proyecto piloto han obligado a retrasar su puesta en marcha, anunciada para el pasado mes de noviembre.

La inversión prevista para dar este giro verde al cementerio de Torrero roza los tres millones de euros y según confirman desde el Ayuntamiento de Zaragoza "la instalación y las obras son más complejas técnicamente de lo inicialmente previsto", por lo que el desarrollo de la iniciativa va más lenta de lo planificado. El parque fotovoltaico diseñado para esta zona de la capital aragonesa dispondrá de 6.160 placas que producirán 5,2 millones de kilovatios hora al año.

El proyecto, que debería haber estado en pleno funcionamiento el próximo mes de enero, se está desarrollando bajo dos premisas. Por un lado, la voluntad de no interferir en la actividad cotidiana del camposanto, con picos de actividad como el del pasado mes de noviembre con las celebraciones de Todos los Santos. Y, por otro lado, se busca "el respeto máximo a las estructuras", sobre todo porque todas ellas contienen restos humanos y son un lugar de culto. La obra fue adjudicada el pasado mes de enero a la firma Desarrollos e Infraestructuras Renovables de Zaragoza (DIRZ).

De forma paralela también se instalarán 45 módulos solares, por algo más de 20.000 euros, que doten de capacidad de autoconsumo al cementerio, generando 37.000 kilovatios hora anuales. La alcaldesa, Natalia Chueca, recordó el pasado verano durante una visita a las primeras placas instaladas en el recinto municipal que Zaragoza es referente entre las grandes ciudades "por su modelo de transformación energética, apostando por la generación de energías limpias para el autoconsumo de los edificios municipales, la eficiencia del gasto público y la creación de comunidades energéticas".

Así, este no es el único proyecto que tiene en marcha el ayuntamiento para tratar de aprovechar el espacio público para generar energía limpia. Ya en el año 2022 el consistorio lanzó un concurso para instalar en varias calles de la ciudad pérgolas con placas solares que se iban a colocar en las bandas de aparcamiento, a modo de tejadillo sobre los vehículos estacionados.

El concurso, no obstante, quedó desierto y fue en 2024 cuando volvieron a lanzar el concurso, que entonces sí se adjudicó a Repsol. Fue hace ya casi un año, en enero de 2025, cuando se firmó el contrato con la empresa energética para poder proceder a la instalación de estas novedosas estructuras. Sin embargo, todavía no han llegado.

Uno de los aparcamientos zaragozanos que podría acoger placas solares. / El Periódico de Aragón

Según explican desde el consistorio, esperan que sea en las próximas semanas cuando puedan informar sobre alguna novedad al respecto. Los pliegos del concurso que se llevó Repsol establecían una serie de plazos para tener listas estas placas solares pero hay procesos que no dependen del adjudicatario, como es la aprobación de la licencia de obras por parte de Urbanismo y los permisos para engancharse a la red eléctrica, por lo que podría haber sido el motivo de la demora.

Las instalaciones fotovoltaicas se situarán en los aparcamientos situados en la avenida de Ranillas junto al pabellón Siglo XXI, en Marqués de la Cadena junto a la calle Chimeneas, en Ronda Hispanidad junto al colegio La Estrella y en la zona de estacionamiento de autobuses de Arquitecto La Figuera.

Esta modalidad de autoconsumo colectivo conlleva ventajas importantes para la capital aragonesa. Por un lado, supone un ahorro económico, al acceder a una energía diurna gratuita, proveniente del sol, y la garantía de que la procedencia del suministro es completamente energía renovable. Por su parte, el ayuntamiento costeará el coste de la inversión del parque fotovoltaico, que después pasará a ser de titularidad municipal.

Además, la presente contratación resultará beneficiosa también para las viviendas y pymes del entorno, que deseen adherirse a la entidad que gestione el autoconsumo, y se encuentren en el radio señalado por la legislación aplicable en cada momento (actualmente de 2.000 metros), al poder obtener una energía a un coste menor que la del mercado eléctrico.