El proyecto Fungiverso recupera los recursos micológicos en 40 hectáreas y las truferas silvestres en otras 30 en Aragón

El proyecto Fungiverso, coordinado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), ha logrado la recuperación y conservación de los recursos micológicos en cuarenta hectáreas de monte y la recuperación de truferas silvestres en otras treinta hectáreas del territorio aragonés.

Los resultados del trabajo se han dado a conocer este viernes en Zaragoza en la jornada de presentación de resultados del proyecto, a la que ha asistido el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco.

El consejero ha destacado durante su intervención "el valor del patrimonio micológico", que cuenta en Aragón con más de 2,2 millones de hectáreas de hábitat, y "la importancia de la investigación aplicada para mejorar su conocimiento, conservación y aprovechamiento sostenible".

"Los hongos son mucho más que un recurso natural, son pilares de nuestros bosques, fuente de salud y bienestar y motor de oportunidades para el medio rural. Esto para uno de Teruel es importante. Su papel ecológico es indispensable, su potencial socioeconómico abre nuevas vías de desarrollo alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con las principales estrategias europeas en materia de bioeconomía, biodiversidad y sostenibilidad", ha subrayado Manuel Blasco.

Fungiverso ha tenido como objetivo principal impulsar acciones que dinamicen el sector micológico forestal en Aragón. Para ello ha contado con un presupuesto de 736.801,53 euros durante los años 2024 y 2025, y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos europeos Next Generation EU.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo ha señalado que estás jornadas son la celebración "de un Aragón que apuesta por la sostenibilidad a través de la gestión forestal, que protege su biodiversidad y que convierte sus recursos en oportunidades para las personas". Ha apuntado que más del 9% de la población participa en la recolección de setas que se eleva a un 50% en las áreas rurales forestales.

"En Fungiverso demostramos que la innovación y la tradición pueden caminar juntas para construir un futuro más verde, más saludable y más próspero", ha concluido Blasco.

Programacion de la jornada

Los principales resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto los han presentado a lo largo de este viernes, el consultor de la empresa Qilex, Ricardo Forcadell; el coordinador de la Asociación de Parques Micológicos de Aragón (MicoAragón), Rubén Escribano; y el científico del INIA-CSIC y director de la AECT-European Mycological Institute (EMI), Fernando Martínez Peña.

Las actuaciones desarrolladas han incluido trabajos micoselvícolas en seis puntos del territorio aragonés. Cinco de ellas, que suman un total de 40 hectáreas, se han centrado en la conservación del recurso micológico en Loarre (Huesca), San Martín de la Virgen del Moncayo, Añón de Moncayo, Orcajo --los tres en la provincia de Zaragoza-- y Mosqueruela (Teruel). La sexta actuación, con una superficie de 30 hectáreas, ha estado orientada a la recuperación de truferas silvestres en Mora de Rubielos (Teruel).

Durante la jornada se ha presentado también la marca Setas de Origen, impulsada por MicoAragón, que agrupa diversos productos gastronómicos elaborados a partir de setas.

Asimismo, se han expuesto diferentes modelos de negocio vinculados al proyecto, a través de las experiencias compartidas que han ofrecido el coordinador de la Asociación de Parques Micológicos de Aragón (MicoAragón), Rubén Escribano; el miembro de la Asociación de Recolectores de Productos Silvestres de Teruel (Sylvesterra), Miguel Gimeno; y dos emprendedores vinculados a Fungiverso, Javier Martínez y Neftalí Velilla.

El encuentro ha incluido una mesa redonda centrada en el futuro del sector micológico en Aragón, en la que han participado el científico del INIA-CSIC y director de la AECT-European Mycological Institute, Fernando Martínez Peña; el jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Enrique Arrechea Veramendi; el diputado de Agricultura de la DPT, Miguel Ángel Navarro; la diputada de Cultura de la DPZ, María Rosario Lázaro Marín; el alcalde de Loarre y miembro de la junta directiva de MicoAragón, Roberto Orós Constante; y el director de la AECT Pirineos-Pyrénées, Jacobo Ramírez Conte.

La jornada ha estado dirigida a gestores forestales, alcaldes interesados en el aprovechamiento de los recursos micológicos de sus municipios, empresas del sector, asociaciones micológicas y asociaciones de recolectores, con el objetivo de compartir conocimiento y avanzar en nuevas oportunidades ligadas a la gestión sostenible de la biodiversidad fúngica.