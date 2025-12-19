La receta típica de la Navidad aragonesa: ligera, deliciosa y baja en calorías.

Se acerca la Navidad y muchos hogares aragoneses ultiman ya los detalles de los menús para sus cenas y comidas festivas. En las mesas de estos días no faltan los productos delicatessen y son muchos los que intentan innovar con aperitivos y platos principales. Los guisos de pescado y las carnes asadas son un clásico de estas fechas, aunque también siguen muy presentes las recetas de siempre, esas que se repiten año tras año y que no pueden faltar en una cita tan señalada.

En Aragón, además del asado de ternasco el día de Navidad, hay otras preparaciones que forman parte de la tradición aragonesa. Uno de esos sabores del recetario popular es el cardo en salsa de almendras, típico en muchos hogares para la cena de Nochebuena. Un plato ligero y delicioso que sirve para abrir el apetito en el primer gran festín de las fiestas.

Este plato de verdura destaca por su sencillez y por su salsa suave y cremosa. En algunas versiones se enriquece con tacos de jamón y ajo laminado para potenciar todavía más el sabor.

Beneficios del cardo

Aragón es un gran productor de cardo, especialmente en la ribera del Huerva. Esta verdura de invierno es baja en calorías y rica en fibra, calcio, hierro y potasio, lo que la convierte en una opción interesante para la salud digestiva (ayuda a combatir el estreñimiento) y hepática (con acción depurativa).

Además de sus propiedades diuréticas, el cardo contribuye al mantenimiento de los huesos gracias a su aporte de minerales y puede ayudar a controlar el colesterol y el azúcar en sangre. Por eso, es una receta adecuada para equilibrar los excesos navideños.

Plato de cardo con salsa de almendras típico de la Navidad en Aragón. / REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

Cómo hacer cardo en salsa de almendras

La receta del cardo en salsa de almendras es fácil y se prepara en unos 30 minutos. Como base, se puede usar cardo natural o recurrir a un bote grande en conserva (ya limpio y troceado) para ahorrar tiempo. Para la salsa necesitaremos un puñado de almendras, un puñado de piñones (opcional), un par de dientes de ajo, harina y leche.

Coloca los cardos en un cazo con el líquido de la conserva y calienta a fuego suave. Mientras tanto, tritura las almendras (y los piñones, si los usas) con una picadora o en un mortero, según el resultado que prefieras. Lamina los ajos. En una cazuela, calienta un poco de aceite y dóralos con cuidado para que no se quemen. Añade dos cucharadas de harina y rehoga durante un minuto, removiendo. Incorpora la almendra (y los piñones) triturados, mezcla bien y deja que se cocine un minuto más. Vierte un chorro de leche y un poco del líquido de los cardos, el justo para poder remover con facilidad. Cocina a fuego suave hasta que la salsa espese ligeramente. Escurre los cardos y pásalos a otra cazuela o añádelos directamente a la salsa. Mezcla para que se impregnen bien y sirve cuando todo quede ligado.

En conjunto, esta receta de cardo en salsa de almendras resulta bastante saciante, así que funciona muy bien como primer plato. Una receta tradicional para una Navidad cien por cien aragonesa.