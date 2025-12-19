Robert Parker destaca a Bodegas San Alejandro como una de las mejores cooperativas de España

Bodegas San Alejandro, referente de la DOP Calatayud, ha sido destacada por el crítico Luis Gutiérrez en su nuevo artículo para Robert Parker: Wine Advocate, una de las publicaciones vinícolas más influyentes del mundo. Además de las excelentes puntuaciones otorgadas este año, el informe dedica un reconocimiento especial al modelo cooperativo, la gestión y el proyecto enológico de la bodega.

Tras su visita a las instalaciones de Bodegas San Alejandro, Gutiérrez ha subrayado aspectos clave del trabajo desarrollado en los últimos años como “una de las mejores cooperativas de España, con una gestión muy profesional y eficiente”, “impresionantes instalaciones”, “una mentalidad empresarial orientada a la calidad” o “el trabajo en los viñedos es tan impresionante como el de la bodega y la gestión”.

El informe pone en valor el modelo colaborativo de la bodega, que trabaja cerca de 1.000 hectáreas de viñedo, de las cuales casi 400 ya cuentan con certificación ecológica, y que ha transformado su estructura tradicional en un proyecto innovador y orientado a la excelencia. También destaca la construcción de una bodega “boutique” dentro de sus instalaciones, pensada para elaborar vinos de parcelas específicas y microvinificaciones de alta precisión.

Cerca del 90 % del volumen de Bodegas San Alejandro se exporta actualmente a mercados internacionales como Noruega, Estados Unidos, Alemania o Japón, llevando la identidad del territorio y sus Garnachas a consumidores de todo el mundo.

Excelentes puntuaciones Parker 2025

Los vinos de la bodega han recibido sobresalientes valoraciones en la última edición, consolidando su posición en el panorama internacional:

Cuevas de Arom

Tuca Negra 2023 – 96+ puntos

Os Cantals 2023 – 94 puntos

As Ladieras 2023 – 93+ puntos

Altas Parcelas 2023 – 92 puntos

Querencia

Deseya 2024 – 93 puntos

Las Rocas

Garnacha Viñas Viejas 2024 – 92+ puntos

Baltasar Gracián

Garnacha Viñas Viejas 2024 – 92 puntos

Macabeo Viñas Viejas 2023 – 92 puntos

Clos Baltasar

2023 – 91+ puntos

Además, el crítico ha destacado especialmente dos nuevos vinos de 2024 —un tinto de parcela y un Macabeo fermentado en barrica— calificándolos como “muy prometedores”.

Una visión que trasciende las puntuaciones

Para Bodegas San Alejandro, este reconocimiento va más allá de las cifras. Reafirma un modelo basado en la profesionalización del sector cooperativo, la sostenibilidad, el seguimiento detallado de sus 1.200 parcelas, y el acompañamiento continuo a sus socios viticultores. “Detrás de cada puntuación hay familias, manos, parcelas y decisiones difíciles. Que Parker destaque no solo los vinos, sino también la gestión, nos emociona profundamente”, destacan desde la bodega.