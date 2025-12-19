Sijena pide excluir a técnicos del MNAC de comisión asesora para traslado de las pinturas: "Lo que harían será dinamitar y poner todas las trabas posibles"

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se ha mostrado a favor de la constitución de una comisión asesora de la jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sijena, pero ha solicitado excluir a los técnicos a designar por el Museo Nacional de Arte de Cataluña al considerar su objetividad "inexistente".

En su escrito de alegaciones a la propuesta de la magistrada de conformación de una comisión asesora, el representante legal del consistorio, Jorge Español, recuerda que tras declararse la firmeza de la sentencia, desde la dirección del museo catalán expresó su "imposibilidad técnica" para acometer el traslado de los murales, por lo que carecería de sentido que, "dada dicha autoexclusión", que sus peritos se integraran en este órgano.

"Ningún inconveniente habría en que el MNAC nombre peritos, pero, conforme a las reglas de la buena fe, sería un contrasentido el que pusieren a peritos que, de forma directa o velada, lo que harían será dinamitar y poner todas las trabas posibles a la ejecución de la sentencia", afirma en su escrito este letrado, para quien sería un "contrasentido" que quien alega "una especie de objeción de conciencia técnica" a la orden de devolución, designe un perito.

Advierte, además, que en los peritos del MNAC se darían siempre causas de recusación al constituirse como "peritos judiciales" a pesar de ser de parte, por lo que reclama su exclusión, "de no cambiar el permanente desafío de este museo a dar ejecución a la sentencia".

Plantea a la jueza la posibilidad de que elija ella misma de oficio un perito de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis para formar parte de una comisión asesora que el letrado considera "necesaria y pertinente" ante la complejidad de la operación, pero que no debe tomar decisiones sobre el traslado de las pinturas, ya resuelto en sentencia.

En concreto, Villanueva de Sijena solicita la integración en la comisión de los restauradores Stefano Lupo, Alfonso Monforte y María Gómez Rodrigo; del historiador Juan José Nieto; del arquitecto del Monasterio de Sijena, Luis Franco Lahoz; y de la empresa especializada Técnicos de Transporte Internacionales (Bovis Group).

Alegaciones del Gobierno de Aragón

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha aceptado la propuesta de creación de una comisión asesora de fijar un calendario de regreso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, pero con condiciones "claras y expresas" dirigidas a evitar retrasos o nuevas discusiones sobre la viabilidad del traslado.

Por esta razón, los servicios jurídicos del Ejecutivo regional reclama que el debate entre los peritos tenga un tiempo limitado y que se les advierta, especialmente a los designados por el MNAC, de posibles responsabilidades penales en caso de plantear dilaciones no justificados.

La jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia propuso la conformación de una comisión asesora debido a los cronogramas dispares presentados por el Gobierno aragonés y el MNAC, de 7 y 18 meses, respectivamente.