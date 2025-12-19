Los sindicatos educativos de Aragón se desmarcan de la huelga de CGT por el adelanto electoral y apelan a la "unidad sindical"

Enero se prevé movido en el ámbito de la educación aragonesa. Este jueves, la Federación de Enseñanza de CGT anunció una huelga para los días 20, 21 y 22, una convocatoria que hizo en solitario después de haberse reunido esa mañana con otras organizaciones sindicales para abordar futuras acciones en defensa de la escuela pública y contra la concertación de las etapas de Infantil y Bachillerato, medidas anunciadas por el Gobierno de Jorge Azcón que ahora se encuentran en pausa por el adelanto electoral. Y es precisamente por esta llamada a las urnas el 8 febrero por lo que desde CSIF, CCOO, STEA-i, UGT y ANPE han decidido no secundar los paros, según han comunicado las organizaciones, que han apelado a la "unión sindical" para que la huelga tenga "fuerza necesaria y permita avanzar en la negociación".

Según explican desde las organizaciones sindicales, en la reunión de este jueves todas coincidieron en que era necesaria una huelga en el ámbito educativo, pero también en que el contexto actual, con la llamada a las urnas el 8 de febrero, "no es el más adecuado para dicha convocatoria", ya que consideran que "puede restar eficacia a esta movilización y generar confusión". Con todo, han avanzado de que, en caso de que el nuevo Ejecutivo autonómico no esté comprometido con la educación pública, convocarán paros.

Asimismo, desde las organizaciones sindicales consideran que también es necesario contar con el apoyo de las familias y de otras asociaciones que defienden la escuela pública para convocar los paros, ya que aseguran que solo con "unidad" se puede garantizar el éxito de estas protestas. "La unidad sindical es una condición imprescindible para que cualquier huelga tenga la fuerza necesaria y permita avanzar en la negociación y en la consecución de mejoras reales", indican.

Desde el sindicato convocante, CGT, explicaron que su decisión de seguir adelante con las acciones que tenían previstas, como es la huelga de tres días, se debe a que el Gobierno de Jorge Azcón "no ha dejado a un lado" la concertación de las etapas no obligatorias (Infantil y Bachillerato) a pesar de haber convocado elecciones. Por eso, sostienen que tienen que continuar con las protestas para defender la educación pública.

Pero los sindicatos CSIF, CCOO, STEA-i, UGT y ANPE insisten en que los comicios del 8 de febrero hacen que este sea un contexto distinto y apuntan a la "necesidad" de reunirse con las fuerzas políticas aragonesas para trasladar a las mismas las reivindicaciones del profesorado y exigirles también compromisos con la educación pública. Consideran también que "las decisiones unilaterales debilitan la acción colectiva y no contribuyen a reforzar la posición del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto".

Con todo, desde las organizaciones manifiestan su "compromiso firme con las reivindicaciones del profesorado y con la movilización como herramienta para defender la educación pública y las condiciones laborales". Es por eso por lo que en enero anunciarán nuevas acciones a tomar y, en caso de que el nuevo Ejecutivo autonómico no esté comprometido con estos valores, convocarán huelga.