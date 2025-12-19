Estos son los candidatos confirmados de los partidos para las elecciones del 8F en Aragón

El quién es quién de las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero en Aragón empieza a despejarse. La mitad del arco parlamentario aragonés ha confirmado ya quiénes serán sus cabezas de cartel para una contienda electoral insólita en la comunidad autónoma, al ser el primer adelanto electoral de la historia. Los principales aspirantes a gobernar en Aragón, el Partido Popular y el PSOE, tendrán a sus líderes Jorge Azcón y Pilar Alegría al frente. Y en los dos últimos días, tanto Teruel Existe como el PAR han confirmado que repetirán su cartel electoral.

Los de Teruel Existe volverán a confiar en Tomás Guitarte, portavoz parlamentario de la formación, rostro visible del partido turolense desde que dio el salto a la política nacional en 2019 logrando la hazaña de llegar al Congreso de los Diputados como agrupación de electores, antes incluso de llegar a conformar el partido político.

En 2023, consiguieron tres diputados por Teruel y se convirtieron en imprescindibles para la gobernabilidad de la diputación provincial, decenas de municipios y varias comarcas turolenses. Después de pactar con el PP entonces y de haber empeorado drásticamente su relación en los últimos años, el colectivo que fue clave para hacer crecer a la España Vaciada se juega en estas elecciones mantener su representación y ser, quizá de nuevo, determinantes para la gobernabilidad de Aragón.

Guitarte y Azcón, en la ronda de contactos de este martes. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Si las cuentas le salen al PP de Jorge Azcón y Teruel Existe aguanta esos tres diputados o crece, podrían ser el aliado clave de los populares para evitar a Vox.

De nuevo, la pugna por los 14 diputados que se eligen en la circunscripción de Teruel será también la prioridad para Alberto Izquierdo, recién nombrado candidato del PAR, después de una consulta exprés de 24 horas a la militancia para constatar si había más hipotéticos candidatos para liderar al partido.

En una situación de mayor calma interna que en los comicios de 2023 y sin cuentas pendientes con la Justicia, Izquierdo tiene en su mano repetir el resultado, amarrar un diputado, o el riesgo de sufrir la tantas veces anunciada por las encuentas desaparición del PAR. Lo que está claro y reconocen en sus filas es que al partido no le beneficia una convocatoria electoral autonómica, sin el vínculo ni el arrastre de sus candidatos en los ayuntamientos, ya que una de sus fortalezas se encuentra en su capilaridad territorial y su presencia municipal.

Pilar Alegría presenta su candidatura este sábado en La Zaida. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El bipartidismo repite el duelo de 2019

El PP y el PSOE repiten el cartel electoral de las municipales de 2019, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, aspirando a la reelección, y la todavía ministra de Educación del Gobierno de España, Pilar Alegría, con el reto de recuperar el mando para el PSOE en uno de los momentos de mayor desgaste. Mucho ha llovido desde entonces, pero ambos candidatos se conocen desde hace años y han iniciado una precampaña electoral tensa y marcada por las denuncias cruzadas ante la Junta electoral.

Mientras, en Vox nadie confirma ni desmiente a quien fuera su cabeza de cartel en 2023, Alejandro Nolasco, candidato por Teruel, portavoz parlamentario desde entonces y quien fuera el vicepreisdente del Gobierno de Aragón en el primer año de legislatura tras el pacto con el PP.

Los de Santiago Abascal plantearán, de nuevo, una campaña electoral en clave nacional, y no tienen prisa por anunciar a su candidato aragonés. Su mensaje y sus propuestas son iguales en todo el territorio nacional y su prioridad no es ofrecer políticas concretas para los problemas concretos de los aragoneses. Así que, como ha ocurrido en Extremadura, lo que espera es un protagonismo especial de su líder, Abascal, por encima del candidato de turno a presidir el Gobierno de Aragón.

Y la incógnita sigue abierta en las tres formaciones de izquierdas. Ni Chunta Aragonesista, ni Izquierda Unida ni Podemos han confirmado cuáles serían sus candidatos, a la espera de que se decida o no si se produce una coalición de partidos de cara a las elecciones anticipadas.

Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, este lunes con los medios de comunicación. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En CHA, este domingo se abrirá el proceso de primarias, donde se prevé que pueda haber dos candidaturas, la de Jorge Pueyo y la de Isabel Lasobras, pero también se abrirá la votación para conformar las listas de las tres provincias. El mismo domingo, el partido se pronunciará sobre su voluntad o no de participar en una coalición de fuerzas de izquierdas en las elecciones del 8F.

En IU Aragón, Marta Abengochea es su nueva líder, pero en el partido han celebrado elecciones en las que el candidato electoral ha sido distinto al coordinador autonómico, y en las que ha sido coincidente. Por ahora, no han manifestado cuál sería su cartel electoral, a la espera de que fructifique esa hipotética coalición.

Y por último, en Podemos Aragón, aunque no lo ha confirmado oficialmente la dirección del partido, su diputado en las Cortes, Andoni Corrales, ha hecho público un documento interno en el que se plantea que su cabeza de lista sea María Goikoetxea, quien fuera la directora del Instituto Aragonés de la Mujer en la etapa del cuatripartito de Lambán. Con todo, en Podemos también siguen abiertos a una candidatura de coalición, y sigue participando en las negociaciones abiertas para realizarla.