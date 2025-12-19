Del supermercado al coche eléctrico: así amplía su huella en Aragón el gigante vasco Mondragón

Pocas empresas explican tan bien la intersección entre industria, empleo y arraigo territorial como la Corporación Mondragón. Nacido del cooperativismo vasco, el grupo se ha convertido en uno de los grandes motores empresariales de España y mantiene desde hace años una implantación sólida en Aragón, donde va a reforzar su presencia con la reapertura de la fábrica que Fagor Ederlan tenía en Borja, cerrada hace seis años y que volverá a la actividad el próximo verano. El proyecto, impulsado de la mano de un socio chino, es el último capítulo de una relación que va mucho más allá de la automoción, una huella en expansión que abarca desde la industria del electrodoméstico a los supermercados o la banca.

Con más de seis décadas de historia, Mondragón se ha consolidado como el primer grupo cooperativo del mundo y uno de los principales actores industriales a nivel estatal. Su estructura, que combina industria, distribución, finanzas o conocimiento, tiene desde hace tiempo un reflejo directo en la comunidad aragonesa, donde, casi sin hacer ruido, ha ido incrementando y diversificando su presencia.

Esta expansión abre un nuevo capítulo con la reapertura de la planta de Borja, donde se fabricarán los chasis del vehículo eléctrico B10 que la marca china Leapmotor ensamblará en la planta de Stellantis en Figueruelas a partir del cuarto trimestre de 2026. La inversión, de 40 millones de euros, es fruto de la alianza de Fagor Ederlan y el grupo chino Duoli Technology.

Jon Zuazo, director gerente de Fagor Ederlan, y Jiang Jianqiang, CEO de Duoli Technology, se estrechan las manos en Borja tras la firma del acuerdo el pasado martes. / Jaime Galindo

Mondragón cuenta en la comunidad con 1.449 trabajadores, según datos al cierre de 2024, una cifra que se verá reforzada con los 170 empleos adicionales previstos en Borja con la nueva planta, que iniciará su producción en agosto de 2026.

El proyecto devuelve actividad industrial a una instalación que ya tuvo pasado fabril y refuerza el papel de la comarca Campo de Borja dentro del mapa de la automoción, ahora ligada al vehículo eléctrico y a una cadena de valor internacional.

Fagor Ederlan es la mayor cooperativa de la división de automoción de Mondragón y uno de los pilares industriales del grupo.

Distribución alimentaria: Eroski

La presencia de Mondragón en Aragón es especialmente visible en el sector de la distribución alimentaria a través de Eroski, una de las principales cooperativas del grupo. La red comercial de la enseña vasca en la comunidad suma 68 establecimientos, entre supermercados, gasolineras y tiendas de material deportivo, además de una plataforma logística de alimentación y productos frescos de 40.000 metros cuadrados.

La plantilla de Eroski en Aragón asciende a 968 trabajadores y su impacto económico va mucho más allá del empleo directo. En 2024, la cooperativa realizó compras de producto local por más de 138 millones de euros, colaborando con 161 proveedores locales y comercializando más de 5.500 productos, con especial protagonismo de frutas, verduras y hortalizas de temporada.

Ausolan y los servicios colectivos

En el ámbito alimentario y de servicios, Mondragón también está presente en Aragón a través de Ausolan, cooperativa especializada en restauración colectiva y limpieza integral para colegios, hospitales, residencias y empresas.

La compañía cuenta con una cocina central en Zaragoza, ubicada en el barrio del Actur, en la calle Rafael Alberti, desde donde presta servicio a numerosos centros educativos y sanitarios de la comunidad.

De las cerca de 80 cooperativas industriales que integran Mondragón, tres tienen presencia directa en Aragón: Cikautxo, Copreci y Onnera Group.

Sector industrial: Cikautxo, Copreci y Onnera

Cikautxo está especializada en el desarrollo y producción de componentes de caucho y plástico para múltiples aplicaciones industriales. En Aragón dispone de una planta en el polígono industrial San Valero, en el barrio zaragozano de La Cartuja Baja. La firma tuvo también un centro en Borja, dedicado a la fabricación de tuberías para refrigeración y calefacción de vehículos, que fue vendido en 2014 a la multinacional Cooper Standard Automotive.

Copreci, cooperativa de referencia europea en componentes para electrodomésticos, reforzó su implantación en Aragón con la compra hace casi tres años de la empresa zaragozana Mael Cocción, proveedor estratégico de BSH Electrodomésticos. La compañía adquirida, que atesora cuatro décadas de historia, está ubicada en el polígono Cogullada de Zaragoza y tiene casi 100 trabajadores, de los que en torno al 90% son mujeres.

La operación consolidó la apuesta de Mondragón por el tejido industrial aragonés y por la continuidad de empresas con fuerte arraigo local.

Por su parte, Onnera Group, integrada en el Grupo Fagor al igual que Fagor Ederlan, está especializada en soluciones de equipamiento para hostelería, restauración colectiva, lavandería profesional y aplicaciones de frío. En Aragón cuenta con una planta en Almudévar (Huesca) que emplea a más de 80 personas y que en 2025 prevé una facturación de 9 millones de euros.

Desde esta base aragonesa, Onnera desarrolla proyectos de alto valor añadido, como el equipamiento de cocinas y áreas de restauración para hoteles de gran lujo. Entre los proyectos emblemáticos figura la dotación del hotel Royal Hideaway Canfranc, uno de los referentes del turismo premium en la comunidad.

Presencia financiera: banca y seguros cooperativos

El grupo completa su implantación en Aragón con una sólida presencia en el ámbito financiero. Laboral Kutxa cuenta actualmente con 14 oficinas en la comunidad, mientras que Seguros Lagun Aro mantiene una oficina, reforzando la oferta de servicios financieros y aseguradores vinculados al modelo cooperativo.

En el conjunto del grupo, Mondragón alcanzó en 2024 una facturación de 11.213 millones de euros, un 1,6% más que el año anterior, y realizó inversiones por valor de 377 millones de euros. La plantilla media se situó en torno a 70.000 personas, lo que convierte a Mondragón en el primer empleador del País Vasco, el segundo de Navarra y el quinto de España. Es, además, el primer grupo cooperativo del mundo.

El grupo es fruto del movimiento cooperativo nacido en Arrasate (Gipuzkoa) en 1956, cuando se constituyó la primera cooperativa industrial, Ulgor, que con el tiempo daría lugar a Fagor Electrodomésticos, desaparecida hace pocos años. Más de seis décadas después, Mondragón mantiene vivo ese legado a través de una estructura empresarial diversificada que, con la inversión de Borja, refuerza su papel como actor clave del presente y futuro industrial de Aragón.