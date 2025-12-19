Tomás Guitarte será el candidato de Teruel Existe a las Cortes de Aragón: "Afronto este paso con ilusión y la voluntad de impulsar un proyecto centrado en las personas"
La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria celebrada este jueves por la tarde, en la que el máximo órgano del movimiento dio su respaldo a la propuesta presentada tras el proceso interno de primarias
Tomás Guitarte encabezará la candidatura de Teruel Existe en las próximas elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón tras haber sido refrendado por unanimidad en la asamblea plenaria de la formación.
La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria celebrada este jueves por la tarde, en la que el máximo órgano del movimiento dio su respaldo a la propuesta presentada tras el proceso interno de primarias.
Según ha explicado el propio Guitarte tras conocerse el resultado, asume la designación como un reto que afronta con responsabilidad y agradecimiento por la confianza depositada por sus compañeros.
Ha señalado que se abre ahora una etapa de intenso trabajo político y organizativo, para la que ha asegurado que la formación se encuentra preparada, según ha destacado la formación en una nota de prensa.
El candidato ha avanzado que su prioridad será recorrer el conjunto de la provincia y del territorio aragonés acompañado por otros miembros de Teruel Existe, con el objetivo de escuchar directamente a vecinos y vecinas.
En ese sentido, ha trasladado que la intención del proyecto es convertirse en la voz del territorio dentro de las instituciones y canalizar hacia ellas las demandas y problemas que, a su juicio, solo pueden resolverse desde los órganos de decisión política.
El proceso de primarias seguido por Teruel Existe incluyó una primera reunión de la Comisión Ejecutiva y, posteriormente, la convocatoria de la Asamblea Plenaria, que fue la encargada de validar definitivamente la candidatura.
La propuesta liderada por Guitarte recibió el respaldo unánime de los asistentes.
Antes de formalizar su candidatura, Guitarte ya había manifestado que afrontaba este paso con ilusión y con la voluntad de impulsar un proyecto centrado en las personas.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón