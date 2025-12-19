Tomás Guitarte será el candidato de Teruel Existe a las Cortes de Aragón: "Afronto este paso con ilusión y la voluntad de impulsar un proyecto centrado en las personas"

Tomás Guitarte encabezará la candidatura de Teruel Existe en las próximas elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón tras haber sido refrendado por unanimidad en la asamblea plenaria de la formación.

La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria celebrada este jueves por la tarde, en la que el máximo órgano del movimiento dio su respaldo a la propuesta presentada tras el proceso interno de primarias.

Según ha explicado el propio Guitarte tras conocerse el resultado, asume la designación como un reto que afronta con responsabilidad y agradecimiento por la confianza depositada por sus compañeros.

Ha señalado que se abre ahora una etapa de intenso trabajo político y organizativo, para la que ha asegurado que la formación se encuentra preparada, según ha destacado la formación en una nota de prensa.

El candidato ha avanzado que su prioridad será recorrer el conjunto de la provincia y del territorio aragonés acompañado por otros miembros de Teruel Existe, con el objetivo de escuchar directamente a vecinos y vecinas.

En ese sentido, ha trasladado que la intención del proyecto es convertirse en la voz del territorio dentro de las instituciones y canalizar hacia ellas las demandas y problemas que, a su juicio, solo pueden resolverse desde los órganos de decisión política.

El proceso de primarias seguido por Teruel Existe incluyó una primera reunión de la Comisión Ejecutiva y, posteriormente, la convocatoria de la Asamblea Plenaria, que fue la encargada de validar definitivamente la candidatura.

La propuesta liderada por Guitarte recibió el respaldo unánime de los asistentes.

Antes de formalizar su candidatura, Guitarte ya había manifestado que afrontaba este paso con ilusión y con la voluntad de impulsar un proyecto centrado en las personas.