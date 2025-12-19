Zaragoza oferta tres vuelos para viajar a Mauritania, Cabo Verde y Senegal con escala en Canarias

La compañía Binter ha abierto una ventana de posibilidades para el aeropuerto de Zaragoza con la oportunidad de conectar la pista aragonesa con destinos interesantes del África subsahariana, algunos de ellos, además, siendo objetivos prioritarios desde hace tiempo por la demanda potencial que Aena y la Administración consideran que existe no solo en Aragón sino también en todo el Valle del Ebro.

La aerolínea canaria lleva tiempo apostando por convertir el aeropuerto de Tenerife y de Gran Canaria como una especie de hub desde el que poder conectar con todas las islas del archipiélago con enlaces internos a precios competitivos, pero ahora el abanico se abre a otros destinos más exóticos e inéditos de forma regular en la terminal de Garrapinillos. Su apuesta principal, según destaca la propia empresa, es la de unir Zaragoza con Nuakchot (Mauritania), Isala de Sal (en Cabo Verde) y sobre todo Dakar (capital de Senegal), que sería tres rutas interesantes para un mercado como el aragonés por el que apuesta fuerte.

De hecho, Binter recuerda que ya ha puesto en marcha su programación de vuelos en la pista aragonesa que consiste en tener una salida diaria desde el aeropuerto de Zaragoza. En realidad son ocho a la semana, con destino a dos aeropuiertos como son los de Tenerife y Gran Canaria, que ejercen esa importante función de hub con los destinos africanos.

En este caso, algunos ya están abiertos al público y, por ejemplo, ya se puede volar a la capital de Senegal, Dakar, desde la capital aragonesa. Un vuelo de poco más de dos horas hasta el aeropuerto de Gran Canaria, con salida desde Zaragoza a las 19.10 horas y aterrizaje en Canarias a las 21.15. Y salida a las 23.30 horas rumbo a Dakar, donde se llega a las 2.00 horas de la madrugada.

Las conexiones a la ida con esta escala en Canarias son mucho más competitivas que en el viaje de vuelta, que de momento sigue obligando al pasajero a esperar más de diez horas en la pista canaria a la espera de que despegue el avión que le lleve de vuelta a la capital aragonesa.

Lo mismo ocurre con otro de los destinos importantes en esta modalidad que oferta Binter en Zaragoza como es la ciudad mauritana de Nuakchot. A la ida, siendo la misma hora de salida del vuelo a Gran Canaria, la aeronave con destino a este destino turístico se produce a las 22.30 horas, y la llegada está prevista a las 00.25 horas de la noche tras casi dos horas de vuelo.

El vuelo de regreso parte de Nuakchot a la 1.20 horas de la madrugada, aterriza en la pista grancanaria dos horas después y desde las 03.05 horas hasta las 14.25 que despega el avión con rumbo a Zaragoza ese es el tiempo de espera para el viajero, que llegaría a la capital aragonesa a las 18.30 horas. Del precio, tanto con Dakar como con Nuakchot, siempre depende de la antelación con la que se reserve plaza.

Para volar a Isla de Sal, en Cabo Verde, habrá que esperar al mes de julio. En estos momentos no aparece en la parrilla de vuelos pero está previsto que lo haga para el próximo verano, y los billetes, además, ya están a la venta a un precio de 210 euros que es muy competitivo.

En este caso, el vuelo mantendría la misma hora de salida desde Zaragoza, a las 19.10 horas, y la llegada a la pista de Gran Canaria, a las 21.15. Lo que varía es el despegue desde la terminal del archipiélago, a las 23.00 horas, y la llegada al destino caboverdiano, en torno a las 01.25, tras 145 minutos de viaje.

"Es muy importante la conectividad que Binter tiene con Zaragoza, con la que ya hay vuelo diario con Canarias y son ocho conexiones a la semana", remarca la compañía en declaraciones a este diario, que recuerda que ya se puede volar a cualquier isla del archipiélado "por el mismo precio y con conexiones sencillas".

Respecto a África, es la única aerolínea que hace este tipo de conexiones y parte de la idea de "maximizar la oferta de destinos" en los sitios a los que vuelan. "A la ida hay menos tiempo de espera pero a la vuelta, sin embargo, también "ofrecemos a los clientes la oportunidad de conocer la isla" de Gran Canaria en ese mismo viaje.