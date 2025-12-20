CAF, con fábrica en Zaragoza, se adjudica el ‘contrato del siglo’ en Bélgica: 180 trenes por 1.700 millones

Buenas noticias para el fabricante de trenes CAF, que cuenta con un importante centro de producción en Zaragoza. El operador ferroviario belga SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) ha confirmado la adjudicación a la compañia vasca del contrato para el diseño, fabricación y suministro de la nueva flota de trenes AM30, una operación considerada estratégica tanto por su dimensión industrial como por el impacto que tendrá en la renovación del parque ferroviario del país. El acuerdo marco parte de un pedido base de 180 trenes -con capacidad para 54.000 plazas- y un importe estimado de 1.700 millones de euros, aunque contempla ampliaciones que pueden multiplicar el volumen final.

La noticia, recibida como un hito en el sector, llega tras meses de tensión política y jurídica en Bélgica. En el sector y el entorno de la empresa con sede en Beasain (Gipuzkoa) se califica el encargo como el “contrato del siglo” por tratarse del mayor concurso lanzado por la SNCB y por el pulso industrial que ha enfrentado a CAF con gigantes como Alstom y Siemens.

Zaragoza, un pilar de CAF

Para Aragón, el anuncio tiene una lectura positiva. La fábrica de CAF en Zaragoza, situada en la avenida Cataluña, es un referente en el montaje de tranvías y trabaja para proyectos internacionales, compartiendo pedidos con la otra gran planta del grupo, situada en Beasain. Trabaja actualmente a plena capacidad y se ha consolidado como uno de los grandes motores industriales de Aragón, con una plantilla de cerca de 900 trabajadores fijos, de los que alrededor de 300 son ingenieros.

La planta aragonesa ha cumplido este año su 130 aniversario como heredera de la antigua Talleres Escoriaza. En los últimos años, se ha modernizado con inversiones y robotización de procesos y ha sido clave en el desarrollo del prototipo de tren de hidrógeno del proyecto FCH2Rail.

Un acuerdo marco con ampliaciones

Aunque la cifra base se sitúa en torno a 1.700 millones, el alcance real dependerá de las opciones que active el cliente. El encargo es susceptible de ampliación hasta unas 600 unidades y una capacidad total de 170.000 plazas, con un montante global cercano a 3.400 millones. Además, los lotes opcionales podrían elevar el valor total del contrato hasta 5.000 millones de euros, lo que da idea del tamaño del programa y del recorrido industrial a largo plazo.

En paralelo, el objetivo de la SNCB es acelerar la sustitución de material rodante envejecido y con mayores incidencias, en un plan que busca renovar una parte sustancial de su flota antes de 2032, con trenes más eficientes y adaptados a las necesidades actuales de movilidad.

El proceso no ha estado exento de obstáculos. En Bélgica, la elección de CAF como ofertante preferente desencadenó recursos de Alstom -y también movimientos de Siemens- y abrió un debate público sobre el impacto en el empleo local, dado que Alstom cuenta con instalaciones industriales en el país.

El Consejo de Estado belga llegó a suspender en una fase inicial la decisión por cuestiones de procedimiento y motivación de la elección, obligando a la SNCB a reforzar la justificación del proceso.

CAF, con experiencia previa en Bélgica

Finalmente, la vía judicial se fue despejando. El alto tribunal administrativo belga rechazó la petición de Alstom de suspender la decisión de SNCB y que también se desestimaron movimientos de Siemens, allanando el camino para culminar la adjudicación.

CAF no parte de cero en la región. En los últimos años ha reforzado su cartera en Benelux con proyectos en metro y tranvía en ciudades como Bruselas o Ámsterdam, además de otros contratos en Países Bajos y Luxemburgo, lo que ha consolidado su posición en uno de los mercados europeos más exigentes en estándares técnicos, operación y mantenimiento.