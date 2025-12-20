La estación de esquí aragonesa donde podrás cenar una una pequeña y acogedora cabaña a 2.000 metros de altura

La temporada de esquí ha comenzado con fuerza en Aragón. La comunidad es un referente para los amantes del deporte blanco en España, con 395 kilómetros esquiables repartidos en seis estaciones —las cuatro del Grupo Aramón, junto a Astún y Candanchú— situadas en distintos valles del Pirineo aragonés y en la sierra turolense de Gúdar-Javalambre.

Además de descensos para liberar adrenalina, quienes se acercan a disfrutar de la nieve en Aragón encuentran una amplia gama de servicios y actividades: paseos con raquetas, esquí de fondo o rutas en motos de nieve. También, en los últimos años, han cobrado protagonismo el après-ski y la oferta gastronómica cuando cae la noche y termina la jornada en las pistas.

El paraíso del ski y el apreski

La estación de Formigal-Panticosa, enclavada en el valle de Tena y perteneciente al Grupo Aramón, está considerada por muchos esquiadores como el paraíso del esquí y el après-ski en Aragón. Con 182 kilómetros de dominio esquiable, es la estación más grande de España y uno de los destinos de referencia para los amantes de la nieve y la alta montaña, gracias a su combinación de deporte, paisaje y ambiente.

Con sus 182 km de dominio esquiable, Formigal-Panticosa es la estación más grande de España. / Aramón

La estación dispone de 147 pistas (11 verdes, 39 azules, 51 rojas y 41 negras), con opciones para todos los niveles. Además, cuenta con cinco itinerarios que permiten disfrutar de rutas variadas a través de los paisajes de la zona. A ello se suma una amplia gama de servicios y pistas especiales para la práctica de distintas modalidades, como el snowboard o el crono slalom.

En este entorno incomparable se encuentra Marchica, el après-ski más conocido del Pirineo y uno de los grandes iconos del ocio invernal en España. Con 15 años de historia, su terraza a pie de pistas, la programación musical y las sesiones de DJs nacionales e internacionales lo han convertido en un referente. De hecho, este año desde allí se retransmitirán las Campanadas de Telecinco, con Suso Álvarez y Sandra Barneda.

Marchica es uno de los iconos del apreski en Aragón. / MARCHICA

A pocos minutos se sitúa Sallent de Gállego, una de las villas más pintorescas del Alto Gállego. Con un casco antiguo de gran valor patrimonial y una iglesia del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural, es una de las localidades más bonitas y visitadas del Pirineo.

Una experiencia exclusiva y muy especial

Formigal-Panticosa ofrece también una amplia variedad de propuestas que hacen que la escapada a la montaña sea aún más memorable. Entre las más exclusivas destaca la Noche de la Glera, una cena en la pequeña y acogedora cabaña-restaurante La Glera, situada a 2.000 metros de altitud y accesible únicamente en máquina ratrack (pisapistas).

La cabaña restaurante La Glera está situada a 2.000 metros de altitud en el valle del Portalet. / GRUPO ARAMON

La cabaña se encuentra en el valle de Portalet, en la pista Pipos, desde donde se puede disfrutar de unas impresionantes vistas del valle de Tena. Este pintoresco espacio tiene capacidad para solo 16 personas y permite disfrutar de cocina típica de alta montaña en un paraje único y aislado, en absoluta calma.

Especializado en recetas del valle, ofrece carnes a la brasa, platos de cuchara, postres caseros y una cuidada carta de vinos, champanes y cervezas enfriadas directamente en la nieve. Las reservas se realizan a través de la web de Formigal-Panticosa.