Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaRestaurantes ZaragozaMachetes DeliciasCoalición izquierdasComprobar Lotería de NavidadBelén Zaragoza
instagramlinkedin

IU y Podemos llaman a la "responsabilidad" de la izquierda para armar una coalición el 8F

Ambas formaciones insisten en que mantienen los contactos para conformar la lista unitaria a la espera de que el Comité Nazional de CHA tome una decisión este domingo

Álvaro Sanz, Marta Abengochea y Marga Deyá, en la reunión de la Coordinadora de IU.

Álvaro Sanz, Marta Abengochea y Marga Deyá, en la reunión de la Coordinadora de IU. / IU ARAGÓN

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Fin de semana crucial para la conformación de una coalición de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas anticipadas del 8F en Aragón. Este domingo, decide la militancia de Chunta Aragonesista su apoyo o no a la formación de una coalición con el resto de partidos, pero desde IU Aragón y Podemos Aragón han hecho hoy una llamada a la "responsabilidad" y a seguir manteniendo los contactos para conformar la unión de las izquierdas en la cita electoral.

Izquierda Unida ha reiterado su "firme llamamiento" a todas las fuerzas progresistas para construir una candidatura unitaria "que defienda los derechos sociales, la justicia económica y la democracia frente a las políticas regresivas que amenazan el bienestar de la ciudadanía".

Este sábado se ha reunido la Coordinadora autonómica de Izquierda Unida de Aragón, máximo órgano de dirección entre asambleas, y emplazará su referéndum a cuando se establezcan las condiciones concretas de la coalición que pueda resultar. "Izquierda Unida no tiene que preguntar si queremos construir una coalición amplia, en ello estamos trabajando desde el principio y esperamos que pueda ser posible con los máximos actores políticos posibles y en el máximo ámbito territorial posible", ha señalado Marta Abengochea, coordinadora general de IU Aragón.

Por ello, IU apela a la militancia de Chunta Aragonesista y Podemos Aragón "a posibilitarlo, apoyando y respaldando que sus organizaciones continúen trabajando con Izquierda Unida en esta dirección, sin vetos ni exclusiones", con el objetivo de presentar a la ciudadanía una propuesta unitaria que pueda "reducir el peso de las derechas en el arco parlamentario".

"Reiteramos nuestro compromiso con la unidad y la cooperación entre fuerzas transformadoras, convencida de que la pluralidad es una fortaleza y no un obstáculo, cuando se parte de la igualdad y reconocimiento de las partes", ha concluido.

Pablo Fernández y Ricard Mitjana, en la sede de Podemos Aragón, en una imagen de archivo.

Pablo Fernández y Ricard Mitjana, en la sede de Podemos Aragón, en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Podemos Aragón reitera su compromiso con la candidatura unitaria

A través de un comunicado, Podemos Aragón ha reiterado también su compromiso con la "construcción de una candidatura unitaria de las fuerzas de izquierda aragonesas de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero". Una apuesta que, aseguran, "forma parte del ADN político de la organización y que responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha".

Desde Podemos han defendido la unidad "como un proceso basado en el respeto, la igualdad entre las organizaciones y la elaboración colectiva de un proyecto político que ponga en el centro la justicia social, la defensa de los servicios públicos y los derechos de la mayoría social de Aragón".

Así, consideran que "la situación social y económica de la comunidad exige responsabilidad, diálogo y voluntad real de acuerdo". Y avanzan que seguirán trabajando "con discreción y lealtad para que la unidad de la izquierda sea una realidad". Consideran que "la ciudadanía progresista espera altura de miras y compromiso real" y aseguran que "la unidad es el camino para disputar el futuro a las derechas y poner las instituciones al servicio de quienes viven y trabajan en esta tierra".

Noticias relacionadas y más

De fructificar, esta sería la primera coalición de izquierdas que se presenta a unas elecciones autonómicas en la comunidad autónoma de Aragón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
  2. Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
  3. Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
  4. Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
  5. La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
  6. El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
  7. Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza
  8. Stellantis Figueruelas pisa el freno: la producción caerá en 40.000 coches en 2026 en plena reconversión industrial

La Justicia de Aragón reivindica su trabajo en favor de una sociedad "más integradora, equitativa, sana y justa"

La Justicia de Aragón reivindica su trabajo en favor de una sociedad "más integradora, equitativa, sana y justa"

IU y Podemos llaman a la "responsabilidad" de la izquierda para armar una coalición el 8F

IU y Podemos llaman a la "responsabilidad" de la izquierda para armar una coalición el 8F

CAF, con fábrica en Zaragoza, se adjudica el ‘contrato del siglo’ en Bélgica: 180 trenes por 1.700 millones

CAF, con fábrica en Zaragoza, se adjudica el ‘contrato del siglo’ en Bélgica: 180 trenes por 1.700 millones

Pilar Alegría lanza su candidatura para el 8F en Aragón desde La Zaida prometiendo “una política que cambia y transforma vidas”

Pilar Alegría lanza su candidatura para el 8F en Aragón desde La Zaida prometiendo “una política que cambia y transforma vidas”

El automóvil coge la 'gripe' en Aragón: entre los ajustes de hoy y las promesas del coche eléctrico

El automóvil coge la 'gripe' en Aragón: entre los ajustes de hoy y las promesas del coche eléctrico

Carlos Martín, arquitecto: "Las zonas de juegos infantiles de hoy en día son tremendamente aburridas"

Carlos Martín, arquitecto: "Las zonas de juegos infantiles de hoy en día son tremendamente aburridas"

El otro 'gran' Belén de Zaragoza: una joya 100% aragonesa en el corazón de un histórico edificio

El otro 'gran' Belén de Zaragoza: una joya 100% aragonesa en el corazón de un histórico edificio

Las nuevas urgencias de tarde liberan la presión hospitalaria en plena epidemia: un 64% más de atenciones que en el anterior pico de gripe

Las nuevas urgencias de tarde liberan la presión hospitalaria en plena epidemia: un 64% más de atenciones que en el anterior pico de gripe
Tracking Pixel Contents