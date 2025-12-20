IU y Podemos llaman a la "responsabilidad" de la izquierda para armar una coalición el 8F

Fin de semana crucial para la conformación de una coalición de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas anticipadas del 8F en Aragón. Este domingo, decide la militancia de Chunta Aragonesista su apoyo o no a la formación de una coalición con el resto de partidos, pero desde IU Aragón y Podemos Aragón han hecho hoy una llamada a la "responsabilidad" y a seguir manteniendo los contactos para conformar la unión de las izquierdas en la cita electoral.

Izquierda Unida ha reiterado su "firme llamamiento" a todas las fuerzas progresistas para construir una candidatura unitaria "que defienda los derechos sociales, la justicia económica y la democracia frente a las políticas regresivas que amenazan el bienestar de la ciudadanía".

Este sábado se ha reunido la Coordinadora autonómica de Izquierda Unida de Aragón, máximo órgano de dirección entre asambleas, y emplazará su referéndum a cuando se establezcan las condiciones concretas de la coalición que pueda resultar. "Izquierda Unida no tiene que preguntar si queremos construir una coalición amplia, en ello estamos trabajando desde el principio y esperamos que pueda ser posible con los máximos actores políticos posibles y en el máximo ámbito territorial posible", ha señalado Marta Abengochea, coordinadora general de IU Aragón.

Por ello, IU apela a la militancia de Chunta Aragonesista y Podemos Aragón "a posibilitarlo, apoyando y respaldando que sus organizaciones continúen trabajando con Izquierda Unida en esta dirección, sin vetos ni exclusiones", con el objetivo de presentar a la ciudadanía una propuesta unitaria que pueda "reducir el peso de las derechas en el arco parlamentario".

"Reiteramos nuestro compromiso con la unidad y la cooperación entre fuerzas transformadoras, convencida de que la pluralidad es una fortaleza y no un obstáculo, cuando se parte de la igualdad y reconocimiento de las partes", ha concluido.

Pablo Fernández y Ricard Mitjana, en la sede de Podemos Aragón, en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Podemos Aragón reitera su compromiso con la candidatura unitaria

A través de un comunicado, Podemos Aragón ha reiterado también su compromiso con la "construcción de una candidatura unitaria de las fuerzas de izquierda aragonesas de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero". Una apuesta que, aseguran, "forma parte del ADN político de la organización y que responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha".

Desde Podemos han defendido la unidad "como un proceso basado en el respeto, la igualdad entre las organizaciones y la elaboración colectiva de un proyecto político que ponga en el centro la justicia social, la defensa de los servicios públicos y los derechos de la mayoría social de Aragón".

Así, consideran que "la situación social y económica de la comunidad exige responsabilidad, diálogo y voluntad real de acuerdo". Y avanzan que seguirán trabajando "con discreción y lealtad para que la unidad de la izquierda sea una realidad". Consideran que "la ciudadanía progresista espera altura de miras y compromiso real" y aseguran que "la unidad es el camino para disputar el futuro a las derechas y poner las instituciones al servicio de quienes viven y trabajan en esta tierra".

De fructificar, esta sería la primera coalición de izquierdas que se presenta a unas elecciones autonómicas en la comunidad autónoma de Aragón.