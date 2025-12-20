La Justicia de Aragón reivindica su trabajo en favor de una sociedad "más integradora, equitativa, sana y justa"

Aragón ha conmemorado este sábado el 434 aniversario de la ejecución de Juan de Lanuza V con la tradicional ofrenda de flores al Monumento al Justiciazgo y el acto institucional de entrega de distinciones, donde la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha entregado la Medalla de la institución al investigador, Alberto J. Schuhmacher, y el Diploma de Reconocimiento de los Servicios a Aragón al Colegio Ramiro Soláns, de Zaragoza.

La jornada ha tenido este año un significado especial porque es el primero en el que el 20 de diciembre es oficialmente Día del Justicia de Aragón tras la reciente modificación de la Ley del Justicia, aprobada por las Cortes el pasado 16 de octubre.

La ofrenda floral ante el monumento al Justiciazgo ha contado con la participación de 39 oferentes, entre instituciones civiles y militares; entidades económicas, sociales y del ámbito jurídico; así como entidades del tercer sector, fundaciones y asociaciones.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la ofrenda floral al mounmento de Juan de Lanuza en Zaragoza. / Fabian Simon / Gobierno de Aragón

Ha estado encabezada por la justicia de Aragón y ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes, Marta Fernández; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y representantes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

También han participado el presidente del TSJA, Juan José Carbonero; la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada; la Diputación Provincial de Zaragoza; el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, junto al consejero Antonio Cendoya, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Honrar la memoria de Juan de Lanuza V

Igualmente, se han sumado al homenaje representantes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y agrarias, así como entidades culturales, vecinales y sociales. Con su presencia, han honrado la memoria de Juan de Lanuza V y los valores de legalidad, libertad y justicia que encarna hoy la institución.

A continuación, la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza, que alberga desde 1914 los restos de Juan de Lanuza, ha acogido la ceremonia de entrega de distinciones.

En su discurso, Concepción Gimeno ha recordado que el objetivo esencial de la institución es trabajar por una sociedad "más integradora, más equitativa, más sana y más justa".

El papel de la institución

La Justicia de Aragón ha hecho balance del año, con mención especial al 700 aniversario de la prohibición del tormento judicial en Aragón (1325) y a las jornadas de Defensorías del Pueblo sobre “Vulnerabilidad en las aulas”, del pasado mes de octubre, que concluyeron, esencialmente, en la necesidad de una educación inclusiva de calidad, con los apoyos necesarios, que sensibilice sobre la salud mental y el acoso escolar, que garantice la igualdad real de oportunidades, que esté atenta a los avances científicos en relación con el impacto de las nuevas tecnologías y que atienda las especificidades del medio rural.

La Justicia se ha referido al modo en que la institución resuelve las quejas ciudadanas, aplicando “un derecho alejado del análisis frío de la normativa, que tiene siempre como guía sus principios generales, esos que nos recuerdan que las pretensiones justas deben ser amparadas”.

Schuhmacher y el colegio Ramiro Soláns

El bioquímico Alberto J. Schuhmacher, doctor en Biología Molecular y reconocido investigador en detección precoz del cáncer, ha recibido la Medalla del Justicia de Aragón 2025, por su destacada labor científica, su firme compromiso con la salud, su labor divulgadora y su defensa constante de la ciencia y la educación como motores del progreso de la sociedad.

La justicia de Aragón ha agradecido al premiado su entrega para avanzar en la investigación precoz del cáncer, así como su compromiso, su ilusión y su capacidad para llegar a las personas.

Tras la condecoración y entrega del diploma, Alberto J. Schuhmacher, emocionado, ha compartido con los presentes su camino personal y profesional en el ámbito de la ciencia y la investigación y ha agradecido el apoyo y ejemplo de maestros, mentores y colegas.

Schuhmacher ha pedido a las administraciones que tripliquen la inversión en I+D “para que se rieguen las semillas de la ciencia y den frutos que retornen a la sociedad”. También ha hecho un llamamiento para facilitar el regreso de los investigadores que dejaron su tierra.

Por su parte, el Colegio Ramiro Soláns de Zaragoza ha recibido el Diploma de Reconocimiento de los Servicios a Aragón. La Justicia se ha referido al centro como una escuela inclusiva, en la que participa toda la comunidad educativa y en la que las familias están especialmente implicadas; “un espacio de aprendizaje donde los alumnos se sienten valorados y donde se potencian sus fortalezas, no sus debilidades”.

En su discurso, la directora del colegio, Rosa Lorente, se ha referido al “viaje educativo” del centro como un viaje largo “en el que cada obstáculo es una búsqueda constante de mejora”. “Ahora vivimos una realidad muy diferente que demuestra que todo esfuerzo lo merece”, ha dicho.

En relación a los retos a los que se enfrenta la sociedad, Lorente, ha manifestado que “debemos rediseñar la educación para que los jóvenes sepan responder a los desafíos del futuro”.

Azcón: "Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos y libertades"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha llamado a los aragoneses "a seguir defendiendo día a día los derechos y libertades" porque "la defensa del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho y del imperio de la ley es algo que nos une a todos".

Ha recordado que "murió por defender los derechos de los aragoneses" y que la institución del Justicia de Aragón, llamada a "controlar al poder" representa "la tradición, la historia y el significado jurídico que Aragón tiene no solamente para nuestra comunidad autónoma, sino también para España y para una parte muy importante del ordenamiento jurídico en todo Occidente".

Azcón ha subrayado la unidad que concita este acto en la sociedad aragonesa para defender una institución propia, para defender su historia "y, sobre todo, ha apuntado, para defender que nuestros derechos y nuestras libertades".

"La defensa del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho y del imperio de la ley es algo que nos une a todos los aragoneses porque respetamos la ley y porque nos gusta cumplir los pactos y cumplir la ley", ha concluido.