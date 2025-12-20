Pilar Alegría confirma el cara a cara con Jorge Azcón para el 8F

"Los candidatos tenemos que explicar nuestro proyecto". Con estas palabras la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha avanzado que debatirá en un cara a cara con Jorge Azcón después de que el popular solicitara este encuentro en la televisión pública aragonesa.

Además, la exministra ha indicado que durante la campaña existirá "la oportunidad de confrontar con el resto de las fuerzas", de forma que no se cierra a otros formatos de debate con la intención de recuperar "el Aragón del acuerdo y la convivencia".

Alegría, durante un acto celebrado en La Zaida también ha acusado al actual presidente del Gobierno de Aragón de de ejercer "la confrontación, la división y el enfrentamiento" con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de España, además de estar ausente en momentos críticos como las riadas del pasado verano. Por este motivo considera especialmente significativo realizar una campaña que permita visibilizar la alternativa.

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, por su parte, ha confirmado este sábado que los populares plantearán en la próxima reunión del Consejo de Radio y Televisión de Aragón que se celebre este debate entre los candidatos de las dos fuerzas mayoritarias a tenor de "la especial relevancia de estas elecciones".

Para la altoaragonesa, la candidata del PSOE parece estar "alejada absolutamente de la realidad de Aragón y de los aragoneses" por no haber presentado "ni una propuesta" con la que confrontar la gestión de estos dos años del PP, un tiempo en el que el Ejecutivo de Azcón ha destinado en este tiempo 530 millones más en sanidad y 200 millones más en educación que los que se destinan en el último año del gobierno socialista.