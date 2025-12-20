Pilar Alegría confirma el cara a cara con Jorge Azcón para el 8F
La socialista destaca que es necesario "explicar el proyecto de los candidatos" y no se cierra a otros formatos de debate
"Los candidatos tenemos que explicar nuestro proyecto". Con estas palabras la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha avanzado que debatirá en un cara a cara con Jorge Azcón después de que el popular solicitara este encuentro en la televisión pública aragonesa.
Además, la exministra ha indicado que durante la campaña existirá "la oportunidad de confrontar con el resto de las fuerzas", de forma que no se cierra a otros formatos de debate con la intención de recuperar "el Aragón del acuerdo y la convivencia".
Alegría, durante un acto celebrado en La Zaida también ha acusado al actual presidente del Gobierno de Aragón de de ejercer "la confrontación, la división y el enfrentamiento" con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de España, además de estar ausente en momentos críticos como las riadas del pasado verano. Por este motivo considera especialmente significativo realizar una campaña que permita visibilizar la alternativa.
La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, por su parte, ha confirmado este sábado que los populares plantearán en la próxima reunión del Consejo de Radio y Televisión de Aragón que se celebre este debate entre los candidatos de las dos fuerzas mayoritarias a tenor de "la especial relevancia de estas elecciones".
Para la altoaragonesa, la candidata del PSOE parece estar "alejada absolutamente de la realidad de Aragón y de los aragoneses" por no haber presentado "ni una propuesta" con la que confrontar la gestión de estos dos años del PP, un tiempo en el que el Ejecutivo de Azcón ha destinado en este tiempo 530 millones más en sanidad y 200 millones más en educación que los que se destinan en el último año del gobierno socialista.
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
- Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza
- Stellantis Figueruelas pisa el freno: la producción caerá en 40.000 coches en 2026 en plena reconversión industrial