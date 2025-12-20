Pilar Alegría en La Zaida: la candidata comienza en su "hogar y refugio" una campaña para el 8F con acento rural

La exministra y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por el PSOE, Pilar Alegría, ha vuelto a su pueblo en la Ribera Baja del Ebro para lanzar su proyecto electoral. Un ejercicio simbólico que pone un marcado acento rural a la carrera al Pignatelli, como ya realizó hace justo un año cuando batalló en las primarias internas de la formación y eligió el mismo lugar para dar el paso al frente.

"Este es el discurso más importante de toda mi trayectoria y por eso quería hacerlo aquí, en mi pueblo y mi hogar, donde están mis raíces; donde he crecido y me he desarrollado, pues sus calles me han visto caer y levantarme, por eso, porque es un día muy importante para mí, quería estar e mi casa, mi hogar y mi refugio", ha evocado.

Ante unas elecciones en las que la participación será una de las claves definitorias, el equipo socialista apostará por una presencia directa en los municipios de menos población. Así, desde el anuncio de los comicios Alegría ya ha visitado, Zuera, Aínsa, Boltaña y Samper de Calanda, así como Ejea de los Caballeros. "Todos entendéis el significado de lo que es ser de un pueblo, así que gracias por haber venido desde todos los rincones de Aragón", les ha dicho a los casi 400 simpatizantes que se han desplazado hasta la localidad.

El acto ha contado con la presentación del alcalde de la población, Celso Vallespín, quien ha destacado el apoyo incondicional del municipio a "Pili", a quien siguen viendo como una vecina más. Alegría ha estado arropada por una nutrida representación política, incluyendo a los secretarios provinciales Fernando Sabés y Rafa Guía; el presidente de la DPZ Juan Antonio Sánchez Quero; los subdelegados del Gobierno por Zaragoza y Huesca, Noelia Herrero y Carlos Campos; y alcaldes como Teresa Ladrero, Manuela Berges o Darío Villagrasa, con el que se enfrentó en las primarias socialistas. Igualmente ha recibido el apoyo del expresidente Marcelino Iglesias, de Lola Ranera y de otros históricos como Fernando Gimeno, Luis Felipe, Carmen Dueso, Miguel Gracia o Alfonso Gómez Gámez, actual concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza señalado tras mencionarse en los audios de Koldo García.

En su intervención, Alegría ha defendido la necesidad de una política que incida en la vida de las personas apostando por los servicios públicos. De este modo ha cargado contra la falta de médicos en el medio rural, ha abordado los problemas de comunicación entre municipios y las dificultades para garantizar vivienda en las zonas turísticas de la comunidad. De hecho, la exministra lleva un tiempo recorriendo las carreteras aragonesas tratando de recobrar el pulso de la comunidad tras una estancia de cuatro años en los pasillos ministeriales. En el último año ha participado en actos en más de cuarenta municipios, los más recientes en Binéfar, Albalate de Cinca y Calatorao.

La nostalgia por las raíces ha sido otro de los ejes que han vertebrado la intervención de la socialista. Sobre una pequeña tarima "sin atriles ni barreras", ha recodado con orgullo sus orígenes como hija de Alfredo y Adoración, y hermana de Olga y Alfredo. "Nunca pudimos disfrutar de unas vacaciones en familia, pues la prioridad era trabajar para resistir y generar oportunidades", ha recordado.

Con la canción Revolución de Amaral como leitmotiv en el acto socialista también se ha recodado el episodio de la dana del verano de 2024, ante el que Vallespín ha denunciado que falló el sistema de alertas de emergencias, con un mensaje de advertencia que no llegó a la cuenca del Aguasvivas. "Ante la situación actual, ha llegado el momento de sacar los dientes para defender los intereses del territorio", ha asegurado el regidor.