El pueblo de Teruel de 15 habitantes en el que la lotería de Navidad dejó casi cuatro millones de euros

La tradicional Lotería de Navidad reparte felicidad e ilusión por toda España. Son pocos los agraciados que pueden presumir de haber sido premiados con una gran cantidad, con posibilidades mínimas que mantienen la esperanza viva de muchos que la juegan con regularidad. Aragón, pese a no ser uno de los 'puntos calientes' del Gordo de Navidad, siempre logra pellizcar cantidades que llenan de alegría a muchas personas, con premios que superan los cientos de millones en los últimos 20 años.

La comunidad aragonesa ha concentrado algunos de los mayores premios de la Lotería de Navidad en España, destacando especialmente Grañén (Huesca), que en 2011 repartió íntegra la serie del Gordo con más de 700 millones de euros, a razón de 400.000 euros por décimo. Huesca capital volvió a recibir el primer premio en 2012 y 2018, dejando decenas de millones entre vecinos y peñas, mientras que Jaca (2017) y Benasque (2022) celebraron décimos premiados con 400.000 euros cada uno, o en la provincia de Zaragoza, localidades como Tarazona o Cuarte de Huerva también han repartido millones en este periodo.

Y es que El Gordo llega hasta los rincones más inesperados, como es el caso de Luco de Bordón, localidad turolense de solamente 15 habitantes que en 2020 vio cómo les llovieron hasta 3,9 millones de euros. Ubicada en la comarca del Maestrazgo, esta pedanía de Castellote vivió una de las mayores alegrías posibles pocos meses después de salir del confinamiento durante la pandemia.

Mapa de Luco de Bordón, Teruel

Su alcaldesa, Clara Mateu, describe este hecho como un antes y un después en el pueblo, disparando la popularidad del 49.760 por las nubes. "Pese a que es un pueblo pequeño, en verano podemos ser más de 300 personas. Desde que tocó, las ventas se agotan en seguida, hay mucho interés y esperanza en este número", explica a este diario, a lo que añade que "aunque la administración no les deja vender tantos, se han añadido 20 más este año".

Vista panorámica de Luco de Bordón, en la comarca del Maestrazgo (Teruel) / CGE

Las llamadas entre los vecinos con una mezcla de humor e incredulidad marcaron la memoria de muchas personas ligadas a Luco de Borbón con sus 6.000 euros por décimo. "Fue un día muy bonito, llamaba a mi hija y no se lo creía", subraya la alcaldesa. Eso sí, tampoco dio para demasiado, como bien lo podría hacer un primer premio. "La gente lo invirtió para reformar sus casas o comprar según qué cosas, fue un buen empujón pero tampoco cambió mucho".

El 49.760 lleva ya "casi 30 años saliendo a la venta" y Mateu espera que esta insistencia les pueda traer algo más de suerte de cara a los próximos sorteos navideños.