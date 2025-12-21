Así afectan los resultados de Extremadura en Aragón: el espejo extremeño alerta al PP de la dependencia de un Vox más fuerte

Los resultados electorales en Extremadura son un espejo en el que puede mirarse Aragón de cara a la próxima convocatoria electoral anticipada del 8 de febrero. El tímido aumento del Partido Popular de María Guardiola, que convocó elecciones ansiando una mayoría absoluta que le liberase del "bloqueo" de Vox, se queda corto visto el incremento registrado por la ultraderecha, que duplica sus escaños y puede reivindicarse más si cabe de cara al ciclo electoral que se abre en 2026.

El crecimiento de la lista unitaria de las izquierdas también podría ser una pista para los partidos que en Aragón siguen dudando de la oportunidad de crear una coalición, frente a un PSOE en descalabro total en Extremadura que solo puede confiar, en Aragón, en el tirón de Pilar Alegría como candidata que puede ganar enteros y recuperar terreno en las distancias cortas, en una campaña pueblo a pueblo y calle a calle.

La situación en Extremadura y Aragón no es la misma porque no juegan los mismos actores en el tablero electoral, pero la primera foto del primer adelanto electoral en España deja lecturas claras que se incorporarán a la precampaña y la campaña electoral del 8F.

Además, las circunstancias que rodean al adelanto extremeño son idénticas en Aragón: la falta de presupuestos por segundo año consecutivo que precipitó el adelanto electoral para separarse de la imagen y la acción política de Pedro Sánchez, como estrategia del PP nacional para tratar de marcarle el paso al presidente del Gobierno de España.

El primer experimento no ha conseguido el objetivo. María Guardiola no ha logrado una mayoría absoluta ni ha conseguido librarse de Vox. Ellos suben seis y ella solo sube uno, en una campaña marcada por la presencia por tierra, mar y aire del líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, en Extremadura.

En Aragón, el presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, podrá mirar más allá de Vox si después del 8F le salen las cuentas. Aquí, desde Teruel Existe han pedido el "apoyo masivo" del electorado, "alarmados" por el crecimiento de Vox. "Esto no va de derecha o de izquierda, sino que va de Aragón", ha trasladado el candidato Tomás Guitarte, a través de un comunicado a los medios.

Pero el riesgo de depender de un Vox más fuerte existe también en Aragón. De hecho, una de las certezas que arrojan todas las encuestas es que, en el próximo ciclo electoral, la ultraderecha subirá en todas las contiendas. Y si bien Azcón cuenta también con mejorar sus 28 diputados actuales, le quedan seis hasta la mayoría absoluta.

Ni palabra del crecimiento de Vox ha dicho Azcón en su mensaje de felicitación a Guardiola, antes de que compareciera incluso: "Una victoria incontestable en la que el PP ha superado el 43% de voto y ha derrotado de manera absoluta al PSOE de Pedro Sánchez. La próxima cita con las urnas, en Aragón".

En el lado de los perdedores, el PSOE aún está digiriendo la debacle de su candidato Miguel Ángel Gallardo, y nadie ha hablado desde Aragón para analizar el mal resultado. En la comunidad autónoma, la apuesta de los socialistas es más fuerte. Pilar Alegría dará este lunes el relevo en el ministerio y, como uno de los pilares del PSOE de Pedro Sánchez, aspira a plantear una alternativa más sólida al presidente del Gobierno aragonés. Pero el contacto con las urnas en Extremadura muestra el desgaste que padecen sus siglas y su proyecto.

A la izquierda del PSOE, el espejo también muestra qué ha pasado con el electorado de izquierdas. Aglutinados en la candidatura de Unidas por Extremadura, casi han duplicado escaños (de 4 a 7). Irene de Miguel se definía en la noche electoral como una "luz de esperanza para toda la izquierda transformadora del país", que en Aragón, sigue debatiendo sobre la coalición de CHA, IU y Podemos.

El diputado de CHA, Jorge Pueyo, evitaba reflexionar sobre la situación de la izquierda y lamentaba que "el PP pretendía desgastar al PSOE y lo ha conseguido, pero la consecuencia es dar alas a Vox". Extremadura no es Aragón, pero el espejo extremeño deja enseñanzas que deberían incorporarse en Aragón.