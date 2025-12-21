Aragón vuelve a vacunar de la gripe sin cita previa: este lunes y martes en los centros de salud y el hospital Provincial

Continúa la protección frente a la epidemia. Los centros de salud de Aragón vacunarán de la gripe sin cita previa este lunes y martes de 12.30 a 14.30 horas. Cada ambulatorio inmunizará a su población de referencia. A ellos se sumará el hospital Provincial de Zaragoza, al que también se podrá acudir este 22 y 23 de diciembre a recibir la inoculación frente al virus. En este caso, el horario es de 16.00 a 20.00 horas.

Ambas jornadas de inmunización sin cita previa llegan después de que Sanidad abriera la vacunación de la gripe a toda la ciudadanía el pasado 14 de diciembre. Con todo, suponen un impulso en el acceso de toda la población a esta dosis en un momento clave para la epidemia, con la Navidad llamando a la puerta y las celebraciones y encuentros sociales a la orden del día. Si el virus sigue su tendencia habitual, será en el próximo mes cuando alcanzará el pico de incidencia.

Además, con las jornadas de este lunes y martes, los centros de salud se suman a la campaña de vacunación sin cita previa que durante este mes se ha llevado a cabo en otros puntos como el hospital Provincial de Zaragoza, donde en al menos dos ocasiones han acudido desde los más pequeños hasta los más mayores para protegerse frente al virus.

Con estas medidas se pone el foco en la protección y en la prevención de este virus respiratorio, que esta temporada se ha adelantado y la situación de epidemia se ha declarado mucho antes de lo habitual, en noviembre en lugar de en enero. Según los últimos datos de Sanidad, la incidencia en este momento está en 351,3 casos por 100.000 habitantes, muy por encima del umbral epidémico, que está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes y que es el que marca el momento en el que el virus pasa a ser epidemia.

Las tres provincias de Aragón están en nivel 2 de riesgo, por el que se intensifican las medidas de prevención de la gripe con el foco puesto en la vacunación y el uso de la mascarilla.