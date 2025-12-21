El bus urbano adapta sus horarios para los días más especiales del año

Diciembre cambia el ritmo de Zaragoza. Durante estos días, suben los desplazamientos yen ese ir y venir, el autobús urbano vuelve a ser el medio de transporte elegido por miles de zaragozanos porque conecta barrios, evita el aparcamiento imposible en el centro y permite moverse sin sumar estrés a unas fechas que ya van cargadas de agenda.

Estos días más que nunca, la red de Avanza en la ciudad, que cuenta con 37 líneas diurnas y 7 nocturnas, funciona como una columna vertebral que, en días laborables, da servicio durante más de 21 horas.

Pero, como ocurre cada Navidad, el calendario trae pequeñas «excepciones» que conviene tener muy presentes para no quedarse en tierra a la vuelta de una cena familiar o para no llegar tarde al reencuentro.

Además, hay tener en cuenta que son días de mucho tráfico y aglomeraciones en los que se pueden producir cortes y desvíos no programados que alterarían las frecuencias y recorridos habituales de las líneas. En todo caso, para mantenerse informado los usuarios pueden consultar todos estos cambios a través de la web de Avanza y la app de Avanza en Zaragoza.

Modificaciones navideñas

Las vísperas de Navidad y de Año Nuevo (24 y 31 de diciembre) se mantienen las frecuencias habituales de un día laborable, pero con un cambio clave: el final del servicio se adelanta. En concreto, los autobuses que lleguen a su terminal a partir de las 21.00 horas finalizarán el servicio y se retirarán a cocheras.

Es un detalle importante para quienes apuran las últimas compras, enlazan visitas o salen del centro hacia los barrios: a partir de esa franja, la ciudad empieza a funcionar «en modo noche» antes de lo habitual.

Avanza mantiene el servicio nocturno (búho) tanto en la noche del 24 al 25 como en la del 31 al 1. Y, en Nochevieja, llega el refuerzo más esperado: el búho circula con el doble de autobuses, mejorando la capacidad y las opciones de regreso durante la madrugada.

Además, en Navidad y Año Nuevo se contempla el servicio nocturno desde la 1.00 (con salida desde Paseo Pamplona) y una expedición extra al cierre. Una noche de cotillones, brindis y uvas, el mensaje es claro: mejor bus que coche.

Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, al ser festivos, el bus urbano funciona con las frecuencias propias de un día de esas características, pero con otra excepción: el inicio del servicio se retrasa y las primeras salidas varían según la línea.

En la práctica, muchas líneas arrancan desde las 7.30 (y algunas, algo antes o después), por lo que conviene consultar la primera expedición si toca madrugar.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Horario: Todos los días del año de 07:00h a 22:30h. Oficina de Atención al Cliente: aquí puedes informarte y realizar cualquier trámite relativo a los títulos de transporte urbano como Tarjetas Bus, abonos o bonificaciones. Dirección: C. C. Independencia El Caracol, en P. Independencia 24-26, planta -1.

Horario: Lunes a viernes laborables: 9:30h - 14:00h y 17:00h - 20:00h. Días 24 y 31 de diciembre: 9:30h - 17:00h. Cabina de Plaza de Aragón: aquí puedes tramitar el pago de boletines de infracción, cobro de talones de cambio y resolución de dudas sobre información general de la red. Dirección: Plaza Aragón junto a calle Canfranc.

Horario: Todos los días del año de 7:00h a 22:45h.

Del Pilar a todos los rincones de la ciudad

La Navidad en Zaragoza se vive en la plaza del Pilar, pero también en teatros, conciertos, actividades infantiles y escapadas de tarde. Avanza recopila itinerarios para llegar a algunos de esos puntos de temporada y cómo llegar en bus. Por ejemplo, para la plaza del Pilar (mercadillo, belén, pista de hielo y propuestas familiares), se proponen líneas como la 21, 22, 28, 29, 32, 35 y 36.

Otros destinos típicos de estos días también se mueven en clave bus como el Parque Grande y su espectáculo Boreal, el Auditorio de Zaragoza o el puente de Piedra.

La idea es sencilla: estas semanas la ciudad se concentra en puntos muy concretos, y el bus ayuda a entrar y salir del centro sin depender del coche.

Nuevo Bus de la Navidad

Este 2025, además, Zaragoza suma un guiño muy navideño al transporte sobre ruedas: un bus turístico de Navidad, ambientado y decorado, con recorrido pensado para disfrutar de la iluminación y los enclaves emblemáticos.

Arranca con salidas desde la calle Don Jaime a las 19.00 en fechas concretas de diciembre, y durante las vacaciones navideñas pasa a ser diario del 26 de diciembre al 4 de enero (salvo el 31 y el 1), con salida a las 19.30 horas. El trayecto dura aproximadamente una hora y recorre puntos como el puente de Piedra, el balcón de San Lázaro o la Aljafería.

Con la ciudad llena de planes, el consejo es el de siempre (y más en Navidad): mirar la primera y la última salida antes de salir de casa y subirse al bus urbano.