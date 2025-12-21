CHA aleja la posibilidad de una lista única de la izquierda para el 8F en Aragón y denuncia el veto de Podemos

La unión de las izquierdas a la izquierda del PSOE para las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón está un poco más lejos. La reunión extraordinaria del Comité Nazional, máximo órgano entre asambleas del partido aragonesista, se ha saldado con un calendario de primarias internas al denunciar que existen "vetos" por parte de Podemos a la creación de una lista unitaria y que no se ha madurado "una propuesta común".

La secretaria general, Isabel Lasobras, ha anunciado en todo caso, que CHA "va a seguir trabajando para facilitar acuerdos y ofrecer al electorado aragonés la posibilidad de construir mayorías de cambio frente a las políticas de Azcón y la ultraderecha". Para los aragonesistas la llamada a la unidad de las formaciones progresistas "está siendo utilizada de forma demagógica" mientras persisten líneas rojas entre formaciones como Podemos, Izquierda Unida y Sumar.

En este sentido, Lasobras ha lamentado que en el proceso de diálogo se estén interponiendo las estrategias nacionales de esas formaciones al considerar que los "conflictos y dinámicas estatales" de estos partidos están dificultando los acuerdos en Aragón. Por lo tanto, CHA no formará parte de una mesa de negociación si no se levantan vetos como el presentado por Pablo Fernández en una rueda de prensa de Madrid o ante la presencia de Los Verdes. Lasobras también ha hecho referencia "a las condiciones tanto económicas como humanas" que se han planteado y también "a los proyectos para Aragón" y su desarrollo. "Aquí no vamos a hablar de Madrid, aquí no vamos a hablar de lo que sucede en el Congreso de los Diputados, aquí vamos a hablar de Aragón", ha insistido.

Ante lo ajustado de los plazos, el Comité Nacional ha delegado en la Ejecutiva del partido la toma de decisiones futuras si acaba cuajando un acuerdo que por el momento solo parece contemplar a Podemos. Lasobras ha detallado que entre este el lunes y el martes se presentarán las candidaturas para los primeros puestos de las circunscripciones de Zaragoza, el Alto Aragón y las comarcas del Sur, con una votación prevista para el domingo 28 de diciembre y una ratificación final en un Comité Nacional Extraordinario el 3 de enero, fecha en la que también se elegirá a la persona candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón. La propia secretaria general ha confirmado su intención de postularse a falta de que se conozcan otros posibles candidatos.

A falta de que se concrete una mesa común, Lasobras ha indicado claro que CHA "va a seguir trabajando para facilitar acuerdos y ofrecer al electorado aragonés una pluralidad política real que movilice la participación y permita construir mayorías de cambio, frente a las políticas de Jorge Azcón y la ultraderecha”. Y de este modo ellos irán diseñando su propio camino electoral “a la espera de que las propuestas de unidad de toda la izquierda se materialicen en una sola y, si es así, será valorada por la Ejecutiva”, han señalado.