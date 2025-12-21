Cuando el Gordo cae en un pueblo: así se vive la suerte en el Aragón rural

Entre las tradiciones que cada diciembre reúnen a los españoles alrededor de la ilusión y la esperanza, la lotería ocupa un lugar privilegiado. Cada año, el sorteo reparte algo más que premios: deja historias, anécdotas y, en algunos casos, transforma por completo la rutina de pequeños pueblos. En Aragón, varios municipios han visto cómo un buen premio caía como un soplo de alegría colectiva, llenando plazas, bares y calles de celebraciones improvisadas y sueños colectivos.

Cuando la suerte sonríe en un pueblo, no solo gana quien tiene el décimo, sino toda esa comunidad. Por ejemplo en Grañén recuerdan con esmero aquel 22 de diciembre de 2011, cuando 700 millones de euros cayeron del cielo en este municipio de Huesca como si un milagro de la Navidad se tratase, el denominado "Gordo más gordo" de toda la historia de España.

César Oriol recuerda ese día como si fuera ayer. Cinco cifras: 58.268. La alegría estalló entre los más de 1.700 habitantes de esta localidad oscense con un premio que cambió la vida a todos. "Fue un día mágico e histórico. Todavía hay gente que se sigue acordando y llamándonos de vez en cuando", relata con añoranza a este diario. Además de repartir felicidad entre sus habitantes, esta misma llegó a pueblos vecinos tales como Tardienta o Almuniente.

Madre de César Oriol, quien repartió el premio, posando junto al número del "Gordo más gordo" en diciembre de 2011 / SERVICIO ESPECIAL

Esto, según el propio Oriol, les cambió la vida a todos los grañenses. "Fue un punto de inflexión y es lo que tiene, te hace salir en el mapa. Hubo gente que a partir de entonces empezó a jugar todos los sábados, y la lotería de este año está vendida desde hace dos meses", explica. Pero la cosa no se queda ahí, a lo largo de tres décadas ha repartido múltiples primeros premios de Lotería Nacional, además de Bonoloto, Euromillón y Quiniela, incluyendo premios de hasta 9 millones y 22,5 millones de euros. En total, el establecimiento ha distribuido más de 750 millones de euros en premios, consolidándose como un referente nacional de la suerte. "Grañén tiene algo", remata el lotero.

Teruel también da suerte

Igualar la cifra de este municipio es complicado, por no decir casi imposible, pero en Argente (Teruel), localidad de algo más de 200 habitantes censados, la lotería dio una alegría en el año 2023 con una cuantía que superó los siete millones de euros. El municipio fue agraciado con el quinto premio de la Lotería de Navidad, el número 52.274, vendido en gran parte por la comisión de fiestas, lo que hizo que el dinero se repartiera de forma muy dividida entre vecinos y personas vinculadas al pueblo.

El premio, muy madrugador, sorprendió a muchos vecinos en plena jornada laboral y convirtió el bar del pueblo en el epicentro de una celebración marcada por la emoción, el sentimiento de comunidad y la prudencia. La mayor parte del dinero se quedó en Argente, donde el pellizco sirvió para aliviar malas cosechas, cumplir pequeños sueños y afrontar el futuro con optimismo, dejando un recuerdo imborrable en la historia reciente del municipio.

Varios vecinos de Argente celebrando el premio de la Lotería de Navidad repartido en su localidad / Jaime Galindo.

Y hasta en donde menos se espera cae algo. 14 habitantes, en la comarca del Maestrazgo y pedanía de Castellote: la pequeña localidad de Luco de Bordón recibió 3,9 millones de euros con su 49.760 en 2020. Unos 6.000 euros por décimo, algo que ha disparado las ventas de estos boletos durante los últimos cuatro años. "Pese a que es un pueblo pequeño, en verano podemos ser más de 300 personas. Desde que tocó, las ventas se agotan enseguida, hay mucho interés y esperanza en este número", explica a este diario Clara Mateu, alcaldesa pedánea del municipio.

"Aquel día fue muy bonito. Yo llamaba a mi hija y no se lo creía, lo gracioso era ir hablando con los vecinos de que había tocado el Gordo y te decían: ¡venga hombre!, e insistir con que no es broma, que ha pasado", añade. Eso sí, por mucho interés que despertara este número que lleva "casi 30 años sin cambiarse", la administración turolense "no puede vender tantos, aunque este 2025 igual han sido 20 más".