IU y Podemos llamarán a CHA esta semana para tratar de salvar una coalición de izquierdas para el 8F en Aragón

El proceso de la izquierda aragonesa para cerrar una lista unitaria de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón ha sufrido este domingo un tropiezo que podría dar al traste con la candidatura común. La reunión extraordinaria del Comité Nazional, máximo órgano entre asambleas de CHA, ha servido para mostrar la distancia que todavía separa a las formaciones implicadas y ha elevado la tensión al denunciar que existen «vetos» por parte de Podemos a la propuesta común. Sin embargo, tanto los morados como IU esperan poder cerrar una reunión durante esta semana para avanzar en la unidad. «Es el momento de sentarse», afirman.

Este domingo Lasobras ha lamentado que en el proceso de diálogo se estén interponiendo las estrategias nacionales de esas formaciones al considerar que los «conflictos y dinámicas estatales» de estos partidos están dificultando los acuerdos en Aragón, en referencia a las amplias diferencias entre Podemos y Sumar, agrupación de la que forman parte en el Congreso de los Diputados.

«Llevamos tres semanas de trabajo, respetando los tiempos de todas las formaciones, pero ahora no podemos perder un tiempo precioso en una situación de necesidad y emergencia electoral que es más importante que los relatos comunicativos», ha señalado la coordinadora autonómica de IU, Marta Abengochea.

La dirigente afirma, ante el peso de los vetos para cerrar una candidatura conjunta, que se tiene que alejar «el debate nacional» para darle voz a las necesidades del territorio. «Nuestro trabajo se tiene que centrar en Aragón, respetando a todas las formaciones y reconociendo el peso y la visibilidad de cada una de ellas», defendió.

Una posición en la que también se mantienen los morados, que muestran su sorpresa ante las declaraciones de Lasobras de que no existe una propuesta sobre la mesa cuando consideran que ese documento tiene que ser elaborado por todos los implicados.

«Podemos en Aragón sigue en el mismo punto: queremos respetar los momentos internos de cada organización» , asegura el coordinador autonómico de Podemos en Aragón, Ricard Mitjana. Sin embargo, inciden en que Sumar «es una línea roja» que les impide avanzar en la confluencia puesto que consideran que no se puede hablar «con un partido que no está en el territorio». Pese a todo, también se muestran dispuestos a cerrar esta semana un encuentro en el que definir una lista conjunta. «Tenemos que sentarnos y no alimentar el nerviosismo en un momento delicado», ha insistido Abengochea.